이것은 작품인가 TV인가

[LG전자] 전 세계가 극찬하는 'LG 올레드 갤러리 TV'





LG 올레드 TV가 주요 프리미엄 TV 시장에서 잇달아 찬사를 받고 있다. 올레드 TV 진영에 합류하는 업체도 올해 19개로 늘어날 것으로 예상된다. 올레드 TV 원조로서 LG전자는 'LG 올레드 갤러리 TV' 등을 앞세워 프리미엄 TV 분야에서 리더십을 더욱 굳건히 하고 있다.



◇벽걸이 TV의 새로운 기준 "LG 올레드 갤러리 TV"



'LG 올레드 갤러리 TV'는 고객 라이프스타일 변화를 반영해 올해 처음 선보인 제품이다. 디자인과 기능 차별화를 넘어 고객이 TV를 설치하는 공간까지 고려한 폼팩터(Form Factor·제품의 디자인이나 모양) 혁신이다. 화면을 벽에 빈틈 없이 밀착시켜 몰입감과 공간 활용도가 뛰어나다.





오른쪽 사진은 벽에 설치된 ‘LG 올레드 갤러리 TV’의 측면 모습.

미국 IT 전문매체 '톰스가이드'는 "(이 제품의) 미니멀 디자인이 벽걸이 TV의 새 기준을 제시했다"고 평가했다. '디지털트렌드'는 "대다수 예술품보다 얇은 두께로 설치돼 미술관에 온 듯한 느낌"이라고 극찬했다.



LG 올레드 갤러리 TV는 세계 3대 디자인상인 레드닷 디자인 어워드에서 최고상을, iF 디자인 어워드에서는 본상을 받으며 디자인 우수성을 거듭 입증했다.



◇전문가도 인정한 '최고 TV'



LG 올레드 TV는 해외 주요 IT 매체에서 '최고 TV'라 평가를 받으며 압도적인 화질을 인정받고 있다.



미국의 IT 매체 '씨넷'이 선정한 '2020년 최고의 75/65/55형 TV'에 LG 올레드 TV(모델명: C9)가 중대형부터 초대형까지 모두 최고 화질 TV로 뽑혔다. 씨넷은 LG 올레드 TV에 대해 "지금까지 테스트한 TV 중 최고"라는 평가를 내놨다.





LG전자 모델이 ‘LG 올레드 갤러리 TV’를 통해 작품을 감상하고 있다. 이 제품은 본체에 모든 부품을 내장해 별도 외부 장치를 연결하지 않고도 TV 전체를 벽면에 완전히 밀착시켜 몰입감과 공간 활용도가 뛰어나다. /LG전자 제공

영국의 전자제품 평가 전문 매체 '트러스티드 리뷰'는 '2020년 최고 TV' 항목에서 '전체 최고 TV'로 LG 올레드 TV(모델명: C9)를 선정했다. 이 제품은 '2019년 최고 TV'에도 오른 바 있다.



영국 IT 매체 '테크레이더'는 '삼성·LG TV, 당신의 선택은'이라는 기사에서 LG 올레드 TV의 ▲webOS의 인상적인 검색 알고리즘 ▲올레드 패널의 뛰어난 명암비 ▲보다 뛰어난 HDR 성능 등을 두루 호평하면서 "가격에 관계없이 가장 인상적인 화질을 원한다면 컬러와 명암비에서 LG 올레드를 능가하는 제품은 없다"고 단언했다.



◇영국, 프랑스, 독일 등 유럽 10개국 TV 종합평가서 1위 싹쓸이



LG 올레드 TV는 유럽 10개국 소비자매체의 TV 종합평가에서 상위권을 휩쓸었다. 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 스웨덴, 네덜란드, 체코, 포르투갈, 벨기에 등 10개국의 각 매체 순위에서는 LG 올레드 TV가 1위부터 3위까지 전부 휩쓸었다.





소비자매체의 종합평가는 제조사로부터 리뷰용 제품을 제공받지 않는다. 대신 시중에 판매되는 제품을 매체가 직접 구매해서 성능을 비교한 것이다. 그만큼 신뢰도가 높아서 제품 구매를 고려하는 소비자들에게 객관적인 판단 기준을 제공한다.



특히 프랑스 소비자매체 '크슈아지르'는 308개 TV 제품을 대상으로 실시한 평가에서 LG 올레드 TV(모델명: 65C9)에 최고 평점인 16.5를 부여(20점 만점)하며 "지금껏 평가한 TV 가운데 최고"라고 호평했다.



네덜란드 IT 매체 '콘수멘텐본드'는 제품 종합평가에서 LG 올레드 TV에 대해 최고 점수를 부여했다. "LG는 수년간 올레드 TV의 리더였다. 이보다 더 좋은 화질을 본 적이 없다."