[리뷰] 슈퍼엠, '세계 첫 온라인 맞춤형 유료콘서트' 어땠나

슈퍼엠

비가 퍼붓는 깎아지는 듯한 절벽, 그 위에서 또 시원하게 쏟아지는 폭포의 물줄기가 신기루처럼 마중 나왔다. SM엔터테인먼트 연합그룹 '슈퍼엠(SuperM)'이 공연하는 모습이 담긴 스마트폰 속 공간이 마치 확장된 자연환경처럼 느껴졌다.



슈퍼엠이 26일 오후 포털사이트 네이버와 함께 네이버 V 라이브를 통해 생중계한 라이브 콘서트 스트리밍 서비스 '슈퍼엠 - 비욘드 더 퓨처(SuperM - Beyond the Future)에서 첫 곡으로 '아이 캔트 스탠드 더 레인(I Can't Stand The Rain)'을 부를 때 느낀 입체감이었다.



기존 콘서트를 스트리밍하거나 오프라인 콘서트를 온라인으로 선보인 것이 아니다. 랜선만을 위해 만들어진 '온라인 전용 콘서트'였다. SM은 "세계 최초 온라인 맞춤형 콘서트"라고 소개했다.



이에 따라 카메라 워킹과 실제 공간이 연동되는 AR 합성 기술(Live Sync Camera Walking)을 도입, 기존의 오프라인 콘서트에서 접하지 못했던 실시간 3D 그래픽이 구현됐다. 멤버들의 세밀한 표정과 구체적인 동작을 바로 가까이에서 볼 수 있는 화면도 도드라졌다. '안방 1열'을 실감할 수 있었다. 멤버 텐의 솔로곡 '몽중몽(夢中夢)'에서는 큰 붓으로 굵은 획을 그린 수묵화 같은 배경이 펼쳐졌고, 카메라는 LED 바닥을 훑는 조감도까지 소화해냈다. 미발표곡인 루카스 솔로곡 '베이스 고 붐(Bass Go Boom)', 역시 마크의 미발표 솔로곡인 '토크 어바웃'에서는 그림과 글자 등이 튀어나오는 듯한 착시 현상을 불러일으키기도 했다.



정점은 내면의 야수성을 이끌어 내 힘든 일을 극복하자는 가사를 담은 슈퍼엠의 미발표 신곡 '호랑이'였다. 멤버들이 철창 안에 갇힌 채 시작했는데, 이내 철창이 무너져 내리더니 사라져버렸다. 영상 효과였던 것이다. 곡 끝에서는 호랑이가 무대 양쪽에서 쏜살같이 달려나가기도 했다.



이날 온라인 공연은 무관중이라 멤버들이 토크를 소화할 때 초반에는 어색해하기도 했다. 바로 팬들의 피드백을 받을 수 없기 때문이다.



하지만 이내 자기들 앞에 걸린 대형 화면을 통해 실시간으로 댓글을 확인하며, 이내 팬들의 반응을 읽었다. 한국어, 영어, 일본어, 중국어 등 다양한 언어들이 실시간 댓글창들을 끊임없이 장악했다.



멤버들은 주로 한국어를 사용하고, 이들이 나눈 대화 내용은 영어로 자막이 달려 나갔다. 설정에 따라 중국어 번체·간체, 일본어, 태국어, 베트남어, 인도네시아어, 스페인어, 포르투갈어 등의 자막도 제공됐다.



시청자들은 영상에 호감도를 표시할 수 있는 하트를 눌러 공연을 보고 있다는 것을 증명했다. 각자 소유하고 있는 응원봉이 연동돼 하트를 보낼 수도 있었다. 영상이 본격적으로 시작하기 전부터 하트는 500만개를 훌쩍 넘었고 2시간 공연이 끝난 뒤 추가로 '쟈핑' 뮤직비디오가 나올 때 1억개를 돌파했다. 숫자의 기록이 표시될 때는 마치 게임처럼 보였다.



멤버들이 시청자와 실시간으로 화상토크도 진행했다. 미국에 사는 앨리슨이라는 팬이 코로나19로 인한 사회적 거리로 인해 새로 생긴 취미가 있느냐고 질문하자 태민은 "집에서 영화, 유튜브를 보는 것도 좋은데 수영에 도전하고 싶다"고 했다. 이 밖에 일본, 뉴질랜드 등에 사는 시청자들도 화상으로 연결됐다. 한국 팬은 이번 온라인 콘서트가 어떠냐는 멤버들의 물음에 "콘서트가 취소돼 아쉽지만, 이번 온라인 공연이 전화위복이 된 것 같다"고 했다.



물론 첫 시도인 만큼 불안한 부분도 있었다. 실시간 화상으로 소통하다 불안정한 온라인 환경으로 인해 시청자의 목소리가 전달되지 않는 상황이 발생하기도 했다. 중간에 그룹 '레드벨벳'이 슈퍼엠 멤버들에게, 화상 연결된 시청자들과 대형 스크린에 분홍 하트를 만들도록 하는 '미션 챌린지'를 안겨주기도 했는데 한정된 시간에 소화하기에는 물리적으로 부족하기도 했다.



총 14곡을 소화한 무대는 보는 데 문제가 없었다. 텐은 "오프라인에서 채워지지 못하는 디테일"을, 백현은 "표정 연기와 감정선이 드러나는 부분"을 흡족해했다. 태용은 "첫 온라인 공연이라 처음에는 긴장이 됐는데, 팬들이 편하게 계신 채 지켜볼 거라 생각하니 제 마음도 편해졌다"고 했다.



슈퍼엠은 '샤이니' 태민, '엑소' 백현과 카이, 'NCT 127'의 태용과 마크, 중국그룹 웨이션브이(WayV) 루카스와 텐 등 SM 소속 가수 7명이 뭉친 팀이다. 작년 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 한국 팀으로는 두 번째로 1위를 차지, 인기를 확인한 만큼 이번 콘서트 중계는 큰 호응을 얻었다.



앞서 이들은 지난 18일(현지시간) 미국 팝스타 레이디 가가가 주최한 온라인 자선 콘서트 '원 월드 : 투게더 앳 홈'(One World: Together At Home) 참여로 글로벌 언론의 스포트라이트를 받고 있기도 하다. 글로벌 온라인 스트리밍 플랫폼을 통해 8시간 동안 생중계된 '원 월드: 투게더 앳 홈'에 출연 신곡 '위드 유(With You)'를 공개했다.



영국 BBC는 기술적인 한계에도 창의적인 퍼포먼스를 보여준 아티스트로 슈퍼엠을 지목하며 "K팝 밴드 슈퍼엠의 한 멤버는 '위드 유' 퍼포먼스를 선보이는 동안 팬을 위한 그림을 그려줬다"고 언급했다.



이날 백현은 '투게더 앳 홈'에 참여한 것과 관련 "음악으로 긍정적인 에너지를 드릴 수 있다는 것을 깨달았다"면서 "앞으로 슈퍼엠 앨범이 힘이 되고 소통을 하는 데 보탬이 됐으면 한다"고 말했다. 이번 온라인 맞춤형 콘서트에 대해서는 "온라인이라 가능한 기술, 소통으로 한층 업그레이드된 디지털 문화"라고 말했다.



◇온라인 전용 콘서트, K팝 확장 새로운 모델 될까?



오프라인 콘서트는 K팝이 해외로 확장하는 데 큰 도움을 줬다. 화려한 군무와 특수효과, 팬서비스 등을 가까이에서 느낄 수 있기 때문이다. 유명하지 않은 K팝 팀들도 자신들의 기획 역량 등에 따라 해외 곳곳에서 공연하는 것이 가능했다.



글로벌 음악시장이 공연 중심으로 재편되고 있기도 하다. IT 기술에 익숙한 동시에 자신만의 체험을 중요시하는 밀레니얼 세대의 부상과 함께 인기 팝스타들의 공연표 구하기는 '하늘의 별 따기'가 됐다. 슈퍼엠, 방탄소년단 같은 글로벌 K팝 스타가 거기에 포함됐다.



하지만 세계적으로 확산된 코로나19로 인해 타격을 받고 있다. 작년 말 북미 투어를 성료한 슈퍼엠은 최근 일본에서 예정됐던 도쿄돔 콘서트를 무기한 연기하기도 했다.



여기서 온라인 유료 공연이 돌파구가 될 지 기대를 모은다. VDO 관람권은 3만3000원으로 실제 콘서트 관람 비용의 4분1가량이다. 교통비용 등이 추가로 들지 않고 편하게 관람할 수 있는데다 이번 슈퍼엠 콘서트처럼 신곡, 미발표곡 등을 접할 수 있다면, 오프라인 콘서트와 다른 메리트를 얻을 수 있다.



앞서 방탄소년단은 지난해 6월2일(한국시간으로 새벽) 영국 런던 웸블리 스타디움에서 펼쳐진 콘서트를 네이버 V라이브 플러스를 통해 생중계했는데 세계에서 14만명이 본 것으로 집계됐다. 3만3000원을 결제해야 시청할 수 있었으니 매출로 치면 46억원가량을 기록했다.



하지만 K팝 가요 기획사들이 무턱대고 온라인에만 매달릴 수 없다. 해외 투어에서 공연 티켓 판매 못지 않게 수익에서 크게 차지하는 비중은 공연장 현장에서 판매되는 MD다. 이번 슈퍼엠 온라인 콘서트는 'AR카드' 등 추후 배송되는 MD가 포함된 버전은 4만500원을 받았는데, 크게 수익은 되지 않는다. 특히 현지에서 공연하면 따라오는 미디어의 주목, 팬덤 형성 등 화제성도 부족할 수밖에 없다.



이에 따라 온라인 맞춤형 콘서트는 코로나19 안정화 등 시대 변화의 속도에 따라 오프라인 콘서트의 보조 수단으로 병행될 가능성이 크다. 실제 SM을 중심으로 K팝계는 홀로그램 콘텐츠, 대규모 볼륨메트릭 캡처 기술과 상호 작용콘텐츠, 증강현실(AR) 기술을 접목한 K팝 스토리텔링, 360도 무대 등 오프라인에서 사용할 '컬처 테크놀로지'(CT·문화기술) 연구에 한창이다.



한편 '비욘드 라이브'는 슈퍼엠을 시작으로 내달 3일 웨이션브이, 10일 엔시티 드림(NCT DREAM), 17일 엔시티 127(NCT 127) 등 국내외 가수들의 공연으로 이어질 예정이다.