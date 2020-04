몬스타엑스 기현X주헌, 美 ‘언플러그드 앳 홈’ 기타 버전 라이브 공개 "반전매력"

[OSEN=지민경 기자] 그룹 몬스타엑스가 ‘MTV 언플러그드 앳 홈(MTV Unplugged At Home)’에서 어쿠스틱 라이브로 반전 매력을 뽐냈다.

지난 25일 미국 유명 음악 채널 MTV 공식 SNS 채널에 공개된 ‘MTV 언플러그드 앳 홈’에서 몬스타엑스의 멤버 기현과 주헌은 기타와 함께 어쿠스틱한 감성의 무대를 선보이며 이목을 단숨에 집중시켰다.

‘MTV 언플러그드 앳 홈’은 실력파 아티스트들이 어쿠스틱 라이브를 펼치는 ‘MTV 언플러그드’ 시리즈의 자가격리 버전이다. 프로그램 취지에 걸맞게 두 사람은 편안한 공간에서 캐주얼한 차림으로 영상에 등장, 지난 2월 발표한 미국 정규앨범 ‘ALL ABOUT LUV(올 어바웃 러브)’의 타이틀곡 ‘You Can’t Hold My Heart(유 캔트 홀드 마이 하트)’와 수록곡 ‘Beside U(비사이드 유)’를 기타 반주를 바탕으로 각각 노래하며 자연스러운 라이브 무대를 만들어냈다.

특히 ‘힙한 패션’으로 훈훈한 비주얼을 자랑한 주헌은 따뜻한 햇살 아래 부드러운 음색으로 ‘Beside U’를 노래하며 나른한 분위기를 자아냈다. 기존에 무대에서 선보였던 강렬하고 파워풀한 랩과는 또 다르게 수준급의 보컬 실력으로 반전 매력을 드러내 음악 팬들을 깜짝 놀라게 했다.

이어 기현은 ‘You Can’t Hold My Heart’를 탄탄한 고음과 시원한 보컬이 가득한 무대로 탈바꿈시키며 흥 넘치는 에너지를 마음껏 발산했다. 날카로운 기타 사운드 위 뿜어져 나오는 폭발적인 가창력은 듣는 것만으로도 청량한 느낌을 주며 깊은 여운을 남겼다. 마지막에는 영어로 “‘언플러그드’를 통해 집에서 함께 해줘서 고맙다. 떨어져 있는 것이 함께하는 법을 가르쳐 준다”면서 “집에서 안전하고 건강하게 지내길 바란다”고 애정 어린 인사도 전했다.

매력적인 어쿠스틱 라이브로 전 세계 팬들의 눈과 귀를 모두 사로잡은 몬스타엑스는 오는 5월 컴백을 앞두고 멤버 별 트레일러를 공개하며 가요계의 뜨거운 관심을 받았다. 더욱이 올해 초 미국 정규앨범 ‘ALL ABOUT LUV’로 ‘빌보드 200’ 5위, 지난 15일 공개한 일본 싱글 ‘Wish on the same sky(위시 온 더 샘 스카이)’로 타워레코드 주간 차트 1위, 오리콘, 빌보드 재팬 주간 차트 2위, 빌보드 재팬 핫100 7위에 오르는 등 글로벌 활약을 이어가고 있어 신보에 대한 기대감을 더욱 고조시키고 있다.

한편, 몬스타엑스(셔누.민혁.기현.형원.주헌.아이엠)는 오는 5월 11일 앨범 ‘FANTASIA X(판타지아 엑스)’ 발표를 앞두고 컴백 준비에 박차를 가하고 있다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] 스타쉽엔터테인먼트