SM, '언택트' 새 플랫폼 구축할까…'비욘드 라이브' 실험

슈퍼엠 비욘드 더 퓨처 포스터

한류를 이끌어온 SM엔터테인먼트가 '언택트(Untact·비대면) 시대'를 맞아 랜선 콘서트로 새로운 플랫폼 구축에 성공할 수 있을지 주목된다.



SM은 26일 포털사이트 네이버와 함께 새롭게 선보이는 라이브 콘서트 스트리밍 서비스 '비욘드 라이브(Beyond LIVE)'로 가능성을 타진한다.



이날 오후 3시(미국 로스앤젤레스 시간 기준 25일 밤 11시) 네이버 V 라이브를 통해 SM 연합그룹 슈퍼엠(SuperM)의 '슈퍼엠 - 비욘드 더 퓨처(SuperM - Beyond the Future)'를 생중계한다.



기존 콘서트를 스트리밍하거나 오프라인 콘서트를 온라인으로 선보이는 것이 아닌 '신개념 온라인 전용 콘서트'를 표방한다. SM은 "증강현실(AR) 기술을 접목한 입체감 있는 그래픽, 콘서트 생중계와 음악방송, 뮤직비디오를 넘나드는 차별화된 카메라 워킹 등을 통해 ‘안방’에서 온라인으로 공연을 관람하는 관객들에게 공연의 감동을 극대화시킬 수 있도록 기획됐다"고 소개했다.



더불어 슈퍼엠 멤버들이 콘서트를 시청 중인 세계 관객들과 화상채팅으로 소통함은 물론, 미션 챌린지 코너 등을 통해 시청자와 인터랙티브(쌍방향) 소통으로 오프라인 공연이 주는 현장감까지 재현한다는 계획이다. 이날 공연에서 슈퍼엠은 지난해 10월 발매한 첫 미니앨범 '슈퍼엠'의 타이틀곡 '쟈핑(Jopping)'은 물론 미발표 신곡을 최초로 선보인다. 멤버 별 솔로곡까지 선사한다. 또 생중계 내내 영어, 중국어 번체·간체, 일본어, 태국어, 베트남어, 인도네시아어, 스페인어, 포르투갈어 등의 자막이 제공된다.



슈퍼엠은 '샤이니' 태민, '엑소' 백현과 카이, 'NCT 127'의 태용과 마크, 중국그룹 '웨이션브이(WayV)' 루카스와 텐 등 SM 소속 가수 7명이 뭉친 팀이다. 작년 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 한국 팀으로는 두 번째로 1위를 차지, 인기를 확인한 만큼 이번 콘서트 중계는 큰 호응을 얻을 것으로 보인다.



앞서 지난 18일(현지시간) 미국 팝스타 레이디 가가가 주최한 온라인 자선 콘서트 '원 월드 : 투게더 앳 홈'(One World: Together At Home) 참여로 글로벌 언론의 스포트라이트를 받고 있기도 하다. 글로벌 온라인 스트리밍 플랫폼을 통해 8시간 동안 생중계된 '원 월드: 투게더 앳 홈'에 출연 신곡 '위드 유(With You)'를 공개했다.



영국 BBC는 기술적인 한계에도 창의적인 퍼포먼스를 보여준 아티스트로 슈퍼엠을 지목하며 "K팝 밴드 슈퍼엠의 한 멤버는 '위드 유' 퍼포먼스를 선보이는 동안 팬을 위한 그림을 그려줬다"고 언급했다.



'비욘드 라이브'는 슈퍼엠을 시작으로 다음달 3일 중국그룹 '웨이션브이(WayV), 10일 엔시티 드림(NCT DREAM), 17일 엔시티 127(NCT 127) 등 국내외 가수들이 공연을 이어갈 예정이다. 관람권은 네이버 V LIVE+에서, MD 상품은 예스24(YES24)에서 구매 가능하다.



올해 '창립 25주년'을 맞은 이수만 대표 프로듀서의 SM은 한류의 초석을 다진 기획사다. 1996년 1세대 아이돌 그룹 대표주자 'H.O.T'를 'S.E.S', '신화' 등을 선보였다.



2002년 SM 소속 보아가 한국 가수 최초로 일본 오리콘 차트에서 1위를 차지하며 현지 시장에 K팝 붐이 조성되기 시작했다. 이후 SM의 그룹 '동방신기'가 일본에서 각종 기록을 썼다. '슈퍼주니어' '소녀시대' '샤이니' 'f(x') '엑소 '레드벨벳' 등 성공 신화는 이어졌다.



현재 SM과 이수만 프로듀서가 공을 들이고 있는 것은 K팝을 듣고 보는 것을 넘어 체험하는 것이다. 글로벌 음악시장은 공연 중심으로 재편되고 있다. IT 기술에 익숙한 동시에 자신만의 체험을 중요시하는 밀레니얼 세대의 부상과 함께 인기 팝스타들의 공연표 구하기는 '하늘의 별 따기'가 됐다.



여기에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)가 맞물리면서 온라인이라는 화두까지 더해졌다.



이 프로듀서는 K팝 무대를 360도로 즐길 수 있는 콘텐츠 프로듀싱에 나서고 있다. SM과 글로벌 반도체 기업 인텔사의 인텔 스튜디오는 작년 말에 몰입형 미디어 콘텐츠를 함께 제작하기로 했다. 대규모 볼륨메트릭 캡처 기술과 상호작용콘텐츠, 증강현실(AR) 기술을 K팝 스토리텔링과 결합한 것이다. 이 콘텐츠는 발전시켜나가는 중이다.



앞서 지난해 12월 고척스카이돔에서 첫 내한공연하는 아일랜드 록 밴드 'U2'가 2009년부터 3년간 세계 대형 공연장을 누비며 '360도 투어'를 돈 적이 있다. 블록버스터 무대로 가는 곳마다 크게 주목 받았다.



SM의 콘텐츠는 U2 같은 실제 물리적 공간이 아닌 가상의 공간이 핵심을 이룰 것으로 보인다. 이 프로듀서는 LA 인텔 스튜디오에서 이곳 총괄 겸 수석 크리에이티브 디렉터인 디에고 프리러스키 등 관계자들과 만났다.



SM은 4차산업과 관련해서도 분주히 움직이고 있다. 서울대 출신인 이수만 대표 프로듀서는 캘리포니아주립대학교 노스리지 대학원 컴퓨터공학 석사를 밟는 등 이 분야에 일찌감치 관심이 많았다.



SM이 2016년 선보인 그룹 'NCT'가 이수만 대표 프로듀서의 큰 그림을 가늠하는 하나의 퍼즐이 될 수 있다. '네오 컬처 테크놀로지(Neo Culture Technology)'의 머리글자 모음인 이 팀의 주요 포인트는 멤버의 영입이 자유롭고 그 수에 제한이 없다는 것이다. 새로운 문화기술로 탄생된만큼 개방성과 확장성을 중요하게 여긴다. 지금까지 NCT 127, NCT U, NCT 드림, NCT 2018 등으로 분화됐다.



또 SM은 네이버의 기반 기술을 결합해, 글로벌 멤버십 커뮤니티인 '팬십(Fanship)' 플랫폼의 글로벌 시장 확대에 함께 나서고 있다.



'팬십'은 네이버가 지난해 시작한 유료 가입 팬클럽 커뮤니티다. 스타들이 자신의 팬클럽을 직접 관리할 수 있다. 팬들을 위한 전용 콘텐츠를 공개할 수 있고, 팬들이 어떤 활동을 하고 콘텐츠를 얼마나 이용했는지도 확인 가능하다. 이미 여러 가수뿐 아니라 배우들도 팬십을 활용 중이다. 네이버는 SM 가수들과 협력, 해외 팬 시장을 더욱 확장하겠다는 의지를 드러내고 있다.



최근 인공지능 분야에 관심을 쏟고 있는 네이버와 적극적인 협력 의지를 드러낸 SM 이성수 공동대표는 "콘텐츠와 기술이 만난 새로운 엔터테인먼트를 선보이고, 글로벌 시장 진출을 확대해 나갈 수 있을 것"이라고 기대했다.



SM은 물론 오프라인 공연문화에도 공을 들인다. 특히 올해 9월26일 서울에서 열리는 세계 최대 자선 공연 '글로벌 골 라이브: 더 파서블 드림(Global Goal Live: The Possible Dream)'을 주관한다.



21세기판 '라이브 에이드'라 불리는 '글로벌 골 라이브: 더 파서블 드림'은 2030년까지 전 세계 193개 유엔회원국가 지도자와 정부, 자선가, 민간 단체 등이 가난한 국가들을 위해 기금을 마련하는 '글로벌 시티즌'이 기획한 지구촌 최대 자선 공 연이다.



라인업이 화려하다. 콜드 플레이, 메탈리카, 뮤즈, 어셔, 레드 핫 칠리 페퍼스, 앨리샤 키스, 빌리 아일리시, 퍼렐 윌리엄스 등이 헤드라이너로 나선다고 예고됐다. 한국 가수 중에서는 SM에 소속된 엑소, 보아, 슈퍼엠이 출연한다. 이 프로듀서가 공연 총감독으로 나선다. 각종 콘서트를 기획한 SM의 자회사인 드림메이커도 함께 한다.