몬스타엑스 기현, '시선 강탈' 날카로운 슈트핏…신보 트레일러 '뷰티풀 나이트' 오픈

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]그룹 몬스타엑스의 기현이 트레일러 영상을 통해 날카로운 슈트핏을 뽐냈다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 23일 공식 SNS 채널에 몬스타엑스의 새로운 미니앨범 'FANTASIA X(판타지아 엑스)'의 TRAILER CHAPTER.5 BEAUTIFUL NIGHT(트레일러 챕터.5 뷰티풀 나이트)를 공개하며 화제를 모았다.

공개된 트레일러에서 휴대폰으로 누군가와 연락을 주고받으며 빈 저택으로 들어간 기현은 액자 안 태엽 팔찌와 목걸이를 발견한다. 그는 팔찌를 향해 손을 뻗고, 이내 자신의 손목에 채워진 팔찌를 향해 가만히 시선이 머문다. 그러다 누군가와 함께 있던 자리를 벗어나 오르골을 마주하고 오르골의 태엽 대신 팔찌에 있는 태엽을 감는다. 빠르게 되돌아가는 시계, 그 순간 환한 빛과 함께 문이 열리고 누군가의 모습이 어렴풋이 비춘다.

이번 영상에서는 앞서 선보인 트렌디한 비트와는 또 다른 잔잔하면서도 맑고 청량한 멜로디로 반전의 분위기를 자랑했다. 엔티크한 아우라 속 날카로운 눈빛으로 깔끔한 슈트 패션을 완벽하게 소화한 기현의 매력적인 비주얼도 돋보였다. 특히 기현과 함께 있던 인물과 영상 말미 문을 연 인물이 누구일지에 대한 팬들의 의견이 갈리며 궁금증 역시 극에 달하고 있는 상황.

더욱이 오픈되는 트레일러마다 긴장감을 유발하며 미묘하게 이어지는 스토리와 서로 다른 색깔의 멜로디는 새 앨범 'FANTASIA X'의 높은 완성도를 가늠케 한다. 본격적인 컴백 콘텐츠 공개에 앞서 트레일러만으로도 리스너들의 기대감을 한 몸에 받으며 컴백 분위기를 뜨겁게 달구고 있는 몬스타엑스의 행보에 가요계의 관심이 집중되고 있다.

한편, 몬스타엑스(셔누.민혁.기현.형원.주헌.아이엠)는 올해 2월 미국 정규앨범 'ALL ABOUT LUV'로 '빌보드 200' 5위, 최근 일본 싱글 'Wish on the same sky'로 타워레코드 주간 차트 1위, 오리콘, 빌보드 재팬 주간 차트 2위, 빌보드 재팬 핫100 7위에 오르는 글로벌 활약을 거뒀다. 오는 5월 11일 새 앨범 'FANTASIA X'로 전격 컴백한다.

