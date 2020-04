백예린, 정규 1집 LP로 발매… 2000장 한정반

백예린 LP

가수 백예린이 정규 1집 '에브리 레터 아이 센트 유(Every letter I sent you).'의 한정반 LP를 발매한다.



24일 소속사 블루바이닐에 따르면 이번 한정반 LP는 '현대카드 바이닐앤플라스틱'의 제작 지원을 받아 현대카드 다이브(DIVE) 애플리케이션을 통해 27일부터 신청 및 선판매가 진행된다. 정식 발매는 5월 11일이다.



이번 한정반 LP는 작년 12월 10일 발매한 정규 1집 전곡이 담긴 2LP 형태다. 2000장 한정 수량 제작됐다. 디지털 음원 커버와는 다르게 디자인됐다.



블루바이닐 측은 "독립레이블 이름이 블루바이닐인 만큼 지난 정규 1집의 LP음반도 함께 준비해오고 있었다"면서 "투명블루디스크 제작을 위해 작년 말부터 해외를 통해 재료를 공수해왔다. 좋은 품질의 바이닐을 제작하기 위해 준비기간이 다소 오래 소요되었지만 그만큼 가치 있는 선물이 되길 바란다"고 전했다. 백예린은 JYP에서 SBS TV 'K팝 스타' 시즌 1 우승자인 박지민과 2012년 듀오 '15&'로 데뷔했다. SBS TV '스타킹'을 통해 주목 받은 음악 영재로, 지난해 9월 12년 간 몸 담은 JYP를 나왔다. 이후 독립레이블 '블루 바이닐'을 세우고 2막을 예고했다.



지난해 3월 발매한 앨범 '아워 러브 이즈 그레이트'(Our love is great)'와 타이틀곡 '그건 아마 우리 의 잘못은 아닐 거야'로 지난 열린 '제17회 한국대중음악상 시상식'에서 '올해의 음반'을 포함해 3관왕을 차지하는 등 최근 들어 급부상하고 있다.



'에브리 레터 아이 센트 유(Every Ietter I sent you.)'로는 음원차트까지 들썩였다. 타이틀곡 '스퀘어(Square)(2017)'는 한국인 최초 영어가사로 국내 음원차트 1위 기록도 세웠다.