콜드플레이·브루노 마스, 희소성 공연도 온라인 공개

콜드플레이

브릿팝 밴드 '콜드플레이', 미국 싱어송라이터 브루노 마스 등 세계적인 대중음악 뮤지션들의 기존 공연이 온라인에서 공개된다.



워너뮤직그룹(Warner Music Group)이 오는 24일부터 26일까지 유튜브의 '송킥(SongKick)' 채널(YouTube.com/Songkick)에서 펼치는 온라인 음악 페스티벌 '플레이온 페스트(PlayOn Fest)'에서 선보인다.



세계보건기구(WHO)의 '코로나19 연대 대응 기금'(COVID-19 Solidarity Response Fund)을 지원하기 위한 이벤트다. 유명 음악 페스티벌과 상징적인 공연장에서 진행한 희소성 높은 공연들을 유튜브에서 스트리밍한다.



코첼라(Coachella), 롤라팔루자(Lollapalooza)의 음악 페스티벌 실황과 시드니 오페라 하우스, 뉴욕 아폴로 시어터, 영국 The O2 아레나 등에서 진행된 유명 아티스트들의 공연이 대거 포함된다. 65팀이 넘는 아티스트들의 공연이 72시간 동안 송출된다. 콜드플레이의 브라질 상파울루 공연 실황 '어 헤드 풀 오브 드림스(A Head Full Of Dreams)'가 가장 눈길을 끈다. 마스의 '24k 매직 라이브 앳 더 아폴로(Magic Live at the Apollo)'의 라이브도 준비됐다.



이밖도 에드 시런(Ed Sheeran), 앤-마리(Anne-Marie), 톤즈 앤 아이(Tones and I), 찰리 푸스(Charlie Puth), 그린 데이(Green Day), 알렉 벤자민(Alec Benjamin) 등 세계적인 뮤지션들의 공연이 이어진다.



그래미 어워즈 수상 아티스트인 카디 비(Cardi B)는 "혼자 놀지 않아도 돼요. 24일부터 26일까지 플레이온 페스트를 즐기며 WHO에 기부할 수 있게 도와주시기 바랍니다"라고 말했다.



"우리를 구하려 힘써주시는 모든 의료진들의 헌신과 노력에 감사드립니다. 지금 제가 무대에 설 수 없는 상황이라 지난 글로벌 시티즌 페스티벌(Global Citizen Festival)에서의 제 무대로 돌아가 보려 합니다. 그 공연을 보는 여러분에게 조금이라도 사랑과 빛이 전해지기를 기원합니다. 모두들 건강하게 지내시길 바라요!"라고 덧붙였다.



워너뮤직그룹은 플레이온 페스트 홈페 이지에서 머천다이즈를 사전 판매하기 시작했다. 모금 활동도 진행한다. 모금액은 모두 WHO의 '코로나19 연대 대응 기금'에 기부된다. 성금은 코로나19의 최전선에서 근무하고 있는 의료진들에 대한 지원과 치료제 개발 등을 위해 사용될 예정이다.



한편 플레이온 페스트에 대한 스트리밍 일정 및 정보는 공식 홈페이지(playonfest.com)에 추가 공지된다.