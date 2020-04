[모닝브리핑] 이토록 지루한 생중계, 너의 이름은 코로나

4월23일 오늘도 쌀쌀하고 바람 강하게 분다니까 겨울옷 입고 출근하시길.



바쁜 아침 7시, 7개 뉴스와 칼럼을 추천해주는 모닝브리핑 시작!





↓



‘이탈리아와 영국 등 코로나19로 사상 유례없는 참사를 겪고 있는(undergo a catastrophe unparalleled in history) 유럽 국가들의 가정집 창문에는 어린아이들이 그린 무지개 그림이 붙어 있다(be posted up). 재앙(disaster)이 하루 빨리 물러나기를 바라는 간절한 염원(desperate wish)을 표현한 것이다. 그런데 왜 무지개(rainbow )일까(…) 얄궂은 운명이든(ironic fate) 미운 인간 족속이든, 한 가지가 아닌 무지개 색깔 선글라스를 쓰고 보라 했다. 색깔도 색깔이려니와 왜 하느님이 비 지나간 구름 뒤에 무지개가 나타나게 하셨는지 보인다고.’Somewhere Over the Rainbow~4월23일 모닝브리핑은 끝. 행복하고 활기찬, 상쾌한 아침은 이제부터 시작!