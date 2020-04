톰 하디 '베놈2', 코로나 여파로 내년 6월로 개봉 연기

영화 '베놈'

할리우드 배우 톰 하디 주연의 영화 '베놈2'가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 개봉을 연기했다.



21일(현지시간) 미국 매체 버라이어티에 따르면 '베놈2'는 오는 10월 2일 개봉 일정을 2021년 6월 25일로 변경했다. 영화 제목은 '베놈: 렛 데어 비 카니지'(Venom: Let There Be Carnage)로 확정됐다.



'베놈2'는 2018년 개봉한 '베놈'의 속편으로 마블의 안티 히어로 베놈을 주인공으로 한다. 전작에 이어 톰 하디가 베놈 역을, 우디 해럴슨이 빌런(악당) 카니지 역을 맡았다. 안티 히어로(Anti-Hero)는 대의명분에 따라 움직이는 전통적인 히어로와 달리 개인의 이해관계에 의해 빌런과 대립하는 히어로를 뜻한다.



이 작품은 '반지의 제왕', '혹성탈출' 시리즈를 통해 모션 캡처 '장인'에 등극 한 앤디 서키스가 감독으로 나섰다. 모션 캡처(motion capture)란 몸에 센서를 부착시키거나 적외선을 이용하는 방식 등으로 인체의 움직임을 디지털 형태로 기록하는 작업을 말한다. 한편 베놈의 배급사 소니픽쳐스는 '모비우스', '고스트 버스터즈: 라이즈', '언차티드', '피터 래빗2: 런어웨이' 등 주요 영화들의 개봉 일정을 대거 연기한 바 있다.