이준기, 가수 뺨치네..감동 주르륵 '팬송' 영상 [★SHOT!]

[OSEN=박소영 기자] 배우 이준기가 로커로 변신했다.

이준기는 21일 자신의 인스타그램에 “For us Cause of you guys”라는 메시지와 함께 영상 하나를 올렸다. 영상에서 그는 밴드 보컬로 변신해 팔색조 매력을 뿜어내고 있다.

팬들을 향한 애정이 가득한 노래다. 이는 이준기가 2018년 12월에 발표한 것. 이준기는 새하얀 슈트를 입고 팬들에게 감사의 메시지를 노래하고 있다. 수준급 가창력이 인상적이다. 중간중간 팬들을 담은 영상으로 보는 이들을 흐뭇하게 한다.

이준기는 tvN 새 드라마 ‘악의 꽃’에 캐스팅 된 상태다. 아내와 딸에게 헌신하는 가정적인 남자이지만 알고 보면 현재를 얻기 위해 아내를 완벽히 속여 온 감정이 없는 남자 주인공 백희성으로 분한다.

‘악의 꽃’은 잔혹한 과거를 숨기고 신분을 바꾼 남자와 그의 과거를 추적하는 강력계 형사 아내의 이야기를 그리는 부부 서스펜스 멜로물이다. 이준기 외에 문채원, 장희진, 등이 출연한다.

/comet568@osen.co.kr

[사진] SNS