비 "유튜브 채널 'Let it 비'는 사칭 계정…중지 요청"

가수 비

"유튜브 채널 'Let it 비'는 비(정지훈), 당사와 무관한 채널임을 알려드린다. 고의로 채널을 개설해 팬들에게 혼선을 안겨주고 있는 해당 운영자에게 영상 삭제와 채널 운영 중지를 정중히 요청드린다"



가수 겸 배우 비(본명 정지훈)의 유튜브 채널로 알려진 'Let it 비(렛 잇 비)'가 사칭 계정인 것으로 밝혀졌다.



21일 소속사 레인컴퍼니와 파트너십을 맺은 써브라임 아티스트 에이전시는 "현재 비의 영상 콘텐츠 'LET IT 비'를 무단으로 업로드해 공식 채널을 사칭하는 건이 확인되고 있다"고 밝혔다.



또한 "'LET IT 비 '의 공식 채널은 아래와 같다"며 "네이버TV _ Rain(정지훈), V LIVE _ Rain(정지훈), 유튜브 OOTV(오오티비), 유튜브 RAIN's Official Channel"이라고 알렸다.사칭 계정인 유튜브 채널 'Let it 비'는 17일 개설됐다. 오픈 나흘 만에 두 개의 영상은 각각 조회수 4만건을 돌파하며 네티즌들의 많은 관심을 받았다.