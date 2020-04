[공식]비 측 "유튜브 사칭 계정 확인…삭제+채널 운영 중지 요청"(전문)

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 겸 배우 비(본명 정지훈)가 사칭 계정에 대해 주의를 당부했다.

21일 비의 소속사 레인컴퍼니와 파트너십을 맺은 써브라임 아티스트 에이전시는 공식 인스타그램을 통해 개인 유튜브 채널 사칭과 관련된 공식입장을 밝혔다.

써브라임 아티스트 에이전시는 "현재 비(정지훈)의 영상 콘텐츠 'LET IT 비'를 무단으로 업로드하여 공식 채널을 사칭하는 건이 확인되고 있습니다. 유튜브 채널 'LET IT 비'는 비(정지훈), 그리고 당사와 무관한 채널임을 알려드립니다"라고 전했다.

이어 "고의적으로 채널을 개설하여 팬 여러분들에게 혼선을 안겨주고 있는 해당 운영자에게, 영상 삭제와 채널 운영 중지를 정중히 요청드립니다"라며 "'LET IT 비'의 공식 채널은 아래와 같습니다. 네이버TV _ Rain(정지훈), V LIVE _ Rain(정지훈), 유튜브 _ OOTV(오오티비), 유튜브 _ RAIN's Official Channel"라고 설명했다.

