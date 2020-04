"슈퍼엠 격공합창, 웨이보게시글 19일 하루 1.5억뷰"

슈퍼엠

SM엔터테인먼트의 연합 그룹 '슈퍼엠(SuperM)'이 미국 팝스타 레이디 가가가 주최한 온라인 자선 콘서트 '원 월드 : 투게더 앳 홈'(One World: Together At Home) 참여로 글로벌 언론의 스포트라이트를 받고 있다.



슈퍼엠은 지난 19일 글로벌 온라인 스트리밍 플랫폼을 통해 8시간 동안 생중계된 '원 월드: 투게더 앳 홈'에 출연 신곡 '위드 유(With You)'를 공개했다.



이날 공연 이후 중국 주요 연예 매체인 봉황망오락과 시나오락, 아이돌망, 묘안오락 등이 슈퍼엠의 '투게더앳 홈' 콘서트 참여 소식을 집중 조명했다.



20일에도 동방망, 남방오락망, 칸칸오락 등의 매체들은 "웨이보에서 #SuperM隔空合唱(SuperM격공합창 : 슈퍼엠이 각자 공간에서 합창) 해시태그를 건 전체 게시글의 총 조회수가 19일 하루 동안 1억5300만을 기록하는 등 화제를 모았다"고 보도했다. 또한 중화망은 중국 음악팬들이 슈퍼엠의 'S'와 'M'을 따서 고대 사마씨의 진 왕조 혹은 죽림칠현(대나무 숲의 일곱 현인, 중국 진(晉) 왕조시대 일곱 명의 훌륭한 시인을 일컫는 말)에 빗대어 부르거나, 이수만 SM 대표 프로듀서의 성명을 활용해 슈퍼엠을 슈퍼의 중국어식 표현인 초급(超?)과 이수만(李秀?)의 만(?)을 결합한 일명 '슈퍼만', '슈퍼이수만'으로 지칭한다고도 전했다. "슈퍼엠과 이수만 프로듀서에 대한 친근감과 지지를 표시하는 게시글이 꾸준히 등장했다"는 내용이다.



더불어 영국 BBC는 이번 콘서트에서 기술적인 한계에도 창의적인 퍼포먼스를 보여준 아티스트로 슈퍼엠을 언급, "K팝 밴드 슈퍼엠의 한 멤버는 '위드 유' 퍼포먼스를 선보이는 동안 팬을 위한 그림을 그려줬다"고 언급했다.



미국 빌보드는 "슈퍼엠이 그림 그리기, 운동, 요리 등 다양한 활동을 하는 콘셉트로 활기찬 퍼포먼스를 선보였다"며 "한국의 슈퍼그룹이 레이디 가가(Lady Gaga), 롤링 스톤즈(The Rolling Stones), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 폴 매카트니(Paul McCartney) 등 인기 스타들이 총출동하는 라인업에 합류했다"고 전했다.



MTV 역시 "슈퍼엠이 라이브스트림을 통해 각자의 공간에서 편안한 모습으로 '위드 유'라는 흥겨운 미공개 곡을 공연했다"며 "이 그룹의 편안한 가상 퍼포먼스는 우리가 물리적으 로 얼마나 떨어져 있든 #Together At Home 할 방법을 찾아낼 것이라는 것을 상기시켜 준다"고 짚었다. 이 외에도 메트로, 버즈피드 등도 슈퍼엠의 '투게더 앳 홈' 공연을 전했다.



한편, 슈퍼엠은 오는 26일 SM과 네이버가 손잡고 선보이는 라이브 콘서트 스트리밍 서비스 '비욘드 라이브(Beyond LIVE)'의 첫 번째 주자로 공연을 선보인다.