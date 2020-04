[모닝브리핑] 코로나 뉴노멀, 영웅찌개, 확찐자

안녕하세요, 4월 21일 아침 7시 모닝브리핑입니다.





오늘의 사진은 ‘군대 꼭 가고 싶습니다!’ 입니다. 코로나 19 확산으로 중단됐던 병역판정검사가 8주 만에 재개됐습니다. 병무청은 20일부터 희망자에 한해 병역판정검사를 실시했습니다. 검사장에 열화상 카메라를 설치하고 매일 2회 이상 소독하는 한편, 검사중에는 1m 띄워 앉도록 했습니다. 코로나 사태가 진정돼 병역 의무자들이 원하는 날짜에 입대했으면 합니다.