"북한 프로축구선수 돌려 보내라" 안보리, 이탈리아 등 3국에 요청

對北제재위 전문가 패널 보고서

연봉 70%는 金 통치자금에 쓴 듯





북한이 국제사회의 제재를 무시하고 IT 기술자, 의료진, 축구선수를 해외에 파견해 외화벌이 활동을 계속하는 것으로 확인됐다. 이들이 평양에 송금한 외화는 연간 수백억달러 이상으로 추정되며 이 중 70~90% 이상은 '김정은 통치자금'과 핵·미사일 개발비 등으로 쓰이는 것으로 19일 알려졌다.



지난 18일 미국의 소리(VOA) 등이 입수한 유엔 안보리 대북제재위 전문가 패널 보고서에 따르면, 북한은 유럽은 물론 중동 산유국의 프로 축구팀에 최소 세 선수를 보내 고액 연봉 계약을 체결했다. '북한의 호날두'로 불리는 공격수 한광성〈사진〉은 지난 1월 이탈리아 유벤투스에서 카타르 알두하일로 이적했다. 이적료는 500만유로(약 65억원)로 알려졌다. 박광룡·최성혁은 각각 오스트리아 장크트 푈텐, 이탈리아 US아레초에서 뛰고 있다.



이들은 최소 수십만유로의 연봉 계약을 한 것으로 알려졌지만, 최소 70%를 노동당에 상납하는 것으로 알려졌다. 나머지 30%도 현지 북한 대사관이 '충성 자금' 명목 등으로 생활비만 빼고 전부 가져가 평양에 송금한다고 대북 소식통은 전했다. '북한의 호날두'도 일반 외화벌이 노동자와 다를 바가 없다는 것이다.



대북 제재위는 이 선수들이 모두 안보리 결의가 규정한 '북한 노동자 송환 시한'(지난해 12월)을 초과하는 계약을 한 것으로 판단하고 "이들을 송환하라"는 입장을 관련국에 보냈다. 카타르와 이탈리아 당국은 아직 답변하지 않았고, 박광룡과 관련 오스트리아 당국은 송환 검토를 위한 절차에 착수했다.



북한은 또 제재망을 피하기 위해 IT 기술자를 '프리랜서'로 신분 위장·세탁해 베트남·네팔 등 해외에 보낸 것으로 조사됐다. 제재위에 따르면, 북한의 해외 파견 IT 인력은 최소 1000명이며 이들이 벌어들이는 외화는 한 해 2040만달러(약 248억원)로 추산된다.



김정은 전용 차량으로 이용되는 방탄 벤츠가 한국(부산항)을 포함한 6국을 거쳐 북한에 밀반입됐다는 작년 7월 뉴욕타임스 보도는 이번 패널 보고서를 통해 사실로 확인됐다. 벤츠 등 사치품은 대북 수출이 금지돼 있다.



북한이 수출 전면금지 품목인 석탄을 바지선에 실어 중국까지 직접 옮기는 장면도 여러 차례 위성사진에 포착됐다고 보고서는 밝혔다. 북한의 석탄 수출은 작년 1~8월 최소 370만t, 3억7000만 달러(약 4500억원) 규모로 이뤄졌다. 북한산 모래도 지난해 5월 이후 최소 100차례 중국으로 팔려나갔다. 최소 100만t, 2200만달러어치에 달한다고 보고서는 지적했다. 북한이 불법 환적을 통해 안보리가 정한 한도인 50만배럴보다 8배 많은 정제유를 수입한 사실도 드러났다.