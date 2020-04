[오늘의 온라인 공연]뮤지컬 '오페라의 유령' 25주년 실황

뮤지컬 '오페라의 유령' 25주년 실황

뮤지컬 '오페라의 유령'에 대해서는 새삼 리뷰가 필요없다.



프랑스 작가 가스통 르루의 소설 원작으로 이미 뮤지컬계에 고전이 된 영국 작곡가 앤드루 로이드 웨버의 매혹적인 선율이 일품인 작품이다.



1986년 영국 런던 웨스트엔드, 1988년 미국 뉴욕 브로드웨이에서 각각 초연한 이후 30년 넘게 공연해오면서 '뮤지컬계 클래식'으로 자리매김했다.



이 '오페라의 유령'을 18일 새벽 3시(한국시간)부터 유튜브 채널 '더 쇼스 머스트 고 온(The Shows Must Go On)!'(https://www.youtube.com/watch?v=nINQjT7Zr9w)에서 48시간 동안 무료로 볼 수 있다. 19세기 파리 오페라 하우스에서 흉측한 얼굴을 마스크로 가린 채 오페라 하우스 지하에 숨어 사는 천재음악가 '유령'과 프리마돈나 '크리스틴', 그리고 크리스틴을 사랑하는 귀족 청년 '라울'의 사랑 이야기다.



오페라하우스에서는 매일 노래 소리와 예술의 내음이 진동하지만 유령은 지하에서 자신의 내면 밑바닥과 싸운다. 크리스틴을 향한 열망, 라울을 향한 질투, 자존감과 열등감을 오선지에 그려 가며 분투한다.



이날 공개되는 영상은 영국 런던 로열 앨버트 홀에서 펼쳐진 '오페라의 유령' 25주년 기념 공연 실황이다.



뮤지컬스타 라민 카림루와 시에라 보게스가 각각 유령과 크리스틴 역을 맡았다.



카림루는 국내에도 마니아층을 보유하고 있다. 특히 2018년 5월 세종문화회관 대극장에서 열린 '오페라의 유령' 전곡 갈라 콘서트에서 관능적인 팬텀을 보여주며 호평 받았다.



국립발레단은 이날 오후 3시부터 공식 유튜브 계정(https://www.youtube.com/channel/UCqXxaAUCdtML1POvdp3Zm1w)에서 'KNB 리플레이(RE:PLAY)'를 시작한다.



첫 번째 상영작은 국립발레단의 2017년 초연한 창작발레 레퍼토리 '허난설헌-수월경화'다.



솔리스트 겸 안무가 강효형의 안무작이다. 조선 중기 천재 여류 시인 허난설헌의 시가 소재다. 국악과 발레가 만나 '수월경화'라는 시에 등장하는 잎, 새, 난초, 부용꽃 등을 무용수의 움직임으로 표현해냈다.



'허난설헌-수월경화'는 19일 오후 7시 한차례 더 스트리밍된다. 18일 영상에는 수석무용수 신승원, 19일 영상에는 수석무용수 박슬기가 타이틀롤을 맡았다.



세종문화회관은 이날 오후 5시 네이버TV 채널(https://tv.naver.com/sejongcenter)을 통해 세종문화회관 대극장에서 공연하는 서울시무용단의 창작무용극 '놋(N.O.T)'을 온라인중계한다.



'2020 세종시즌'의 개막작이었으나 코로나19 여파로 무관객 중계 공연으로 대신한다. 넘을 수 없는 갈등을 극복하고 상생의 길을 찾고자 하는 메시지를 담았다.



놋은 제주의 방언으로 얼굴을 가리킨다. N.O.T는 '노 원 데어(No One There)?'의 머리글자로 '거기 아무도 없어요'라는 뜻이다. 한국무용가 정혜진이 서울시무용단장으로서 처음 안무한 작품이다.