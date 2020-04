진중권, 최강욱향해 "우리 욱이 하고싶은 대로 다 해"

"최강욱 당선인 기대된다 앞으로 얼마나 더 많은 사건을 일으킬지”

장진영 변호사 "조적조 다음은 최적최 인가?"



최강욱 당선인. /뉴시스



진중권 전 동양대 교수가 18일 최강욱 열린민주당 비례대표 당선인의 “세상이 바뀌었다는 것을 확실히 느끼도록 갚아주겠다”는 발언에 대해 “우리 욱이 하고 싶은 대로 다 해”라고 말했다.



진 전 교수는 이날 페이스북에 ‘검찰·언론 개혁’을 언급한 최 당선인을 겨냥해 “개봉박두. 기대가 된다. 앞으로 얼마나 더 많은 사건을 일으킬지”라고 했다. 그는 그러면서 “유재수의 비리, 그 비리의 감찰무마, 울산시장선거개입, 사문서 위조, 사모펀드, VIK(밸류인베스트먼트코리아)와 신라젠에 라임펀드 등. ‘부패한 무리들’께서 세상 바뀌었다는 것을 본격적으로 보여주겠다고 한다”고 했다. 최 당선인이 말한 ‘부패한 무리들’이라는 표현을 인용해 되받아친 것이다.



앞서 최 당선인은 지난 17일 페이스북에 “검찰개혁과 언론개혁을 약속드렸다”며 “한 줌도 안 되는 부패한 무리들의 더러운 공작이 계속될 것”이라고 했다. 그는 또 “최소한 저 사악한 것들보다 더럽게 살진 않았다”며 “세상이 바뀌었다는 것을 확실히 느끼도록 갚아주겠다”고 했다.



진 전 교수에 앞서 장진영 미래통합당 전 후보도 최 당선인의 발언을 꼬집었다. 장 전 후보는 자신의 페이스북에 최 당선인의 발언을 가리키며 “조적조 다음은 최적최 인가?”라고 말했다. ‘조적조’는 조국의 적은 조국이라는 뜻이다. 조 전 장관이 과거 엄격한 잣대로 다른 정치인의 흠은 맹비난했으면서 정작 자신은 그보다 더 큰 부정 행위를 저지른 행태를 지적하는 표현이다. 자신이 타인을 비판할 때 들었던 도덕적 잣대가 결국 자신에게 부메랑처럼 돌아오는 상황을 풍자하는 표현이기도 하다. 최 당선인이 각종 혐의로 검찰 수사를 받으면서 오히려 ‘검찰·언론 개혁’을 하겠다는 것은 조 전 장관과 같은 위선적 행위라고 꼬집기 위해 장 전 후보가 ‘최적조’라는 말을 한 것으로 풀이된다.



장 전 후보는 “검찰개혁이 백번 필요하다 해도 검찰수사 대상은 입을 다물고 있어야 한다”면서 “(최 당선인이) 꼭 입을 열려면 무죄판결선고나 받고 해야한다”고 했다. 그는 이어 “피고인이, 특히 국회의원인 피고인이 검찰개혁, 사법개혁을 말한다면 그게 바로 협박이다. 권력남용이다”라고 했다.



그는 그러면서 최 당선인이 2017년 5월 21일 쓴 글을 올렸다. 최 당선인은 해당 글에서 “두렵고 켕기겠지. 아무리 그래도 너희들이 감히 ‘정권 코드’ 운운하며 비판할 일은 아니다. 김이수, 윤석열의 삶이 어디 한 자락이라도 권력을 좇아 양심을 파는 것이었더냐? 진짜 권력의 개들이 자리를 차지하며 희희낙락할 때 너희들이 보인 모습을 우리는 뚜렷이 기억한다. You are not alone”이라고 말했다.



지난달 국회에서 기자회견을 열고 미래통합당 입당을 선언한 장진영 변호사. /연합뉴스



앞서 청와대 공직기강비서관으로 근무했던 최 당선인은 지난달 고위공직자 재산 신고에서 배기량 4600㏄ 일본차 렉서스 등 3대를 보유한 것으로 나타나 논 란이 됐다. 그는 재산 공개가 되던 날 자신의 페이스북에 "한국보다 일본의 이익에 편승하는 무리를 척결하는 것. 그것이 제가 선거에 임하며 다짐하는 최고의 목표"라고 썼다. 일각에선 “지난해 한일 외교 갈등 당시 일제 쓰지말자는 식의 불필요한 반일 감정을 부추기던 여권 주요 인사가 정작 뒤로는 일본 차를 타는 이중적인 행태를 보였다”는 지적이 나왔다.