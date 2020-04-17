[인사] 과학기술정보통신부 외

입력 2020.04.18 03:00
▲과학기술정보통신부◇국장급 승진▷강원지방우정청장 정현철◇임용▷지식재산전략기획단장 강병삼
▲행정안전부◇국장급 승진▷지방자치인재개발원 기획부장 노홍석◇과장급 전보▷혁신행정담당관 박형배▷지역균형발전과장 조성환▷홍보담당관 유득원▷지역사회혁신정책과장 신용식▷공무원단체과장 김상광▷재난안전담당관 김민형
▲농림축산식품부◇국장급 승진▷농림축산검역본부 영남지역본부장 전한영
▲농촌진흥청◇고위공무원단〈승진〉▷국립농업과학원 농업환경부장 김경미▷국립원예특작과학원 인삼특작부장 김명수◇과장급〈승진〉▷청장비서관 김황용▷국립원예특작과학원 원예작물부 과수과장 박정관〈전보〉▷연구정책국 연구정책과장 이승돈▷국립농업과학원 기획조정과장 김병석▷국립농업과학원 농산물안전성부 화학물질안전과장 최달순
▲특허청◇일반직 고위공무원〈승진〉▷산업재산보호협력국장 정연우〈전보〉▷특허심판원 심판장 김희태◇부이사관〈전보〉▷산업재산정책과장 윤종석▷특허심판원 심판관 문창진◇과장급〈전보〉▷지역산업재산과장 엄태민▷디자인심사정책과장 변영석▷특허심판원 송무과장 이대진
▲새만금개발청◇부이사관 승진▷사업총괄과장 박종민
▲세종문화회관◇사장직속▷E.S추진단장 이상하▷홍보마케팅팀장 문경아◇경영본부▷정책기획팀장 허난영▷인사혁신팀장 한성국▷시설운영팀장 유현승◇공연예술본부▷예술단협력팀장 김영환◇문화사업본부▷꿈의숲아트센터팀장 이향순
▲건양대◇직원 전보▷총무처장 직무대리 김철▷대학원 팀장 장승국
▲행정안전부◇국장급 승진▷지방자치인재개발원 기획부장 노홍석◇과장급 전보▷혁신행정담당관 박형배▷지역균형발전과장 조성환▷홍보담당관 유득원▷지역사회혁신정책과장 신용식▷공무원단체과장 김상광▷재난안전담당관 김민형
▲농림축산식품부◇국장급 승진▷농림축산검역본부 영남지역본부장 전한영
▲농촌진흥청◇고위공무원단〈승진〉▷국립농업과학원 농업환경부장 김경미▷국립원예특작과학원 인삼특작부장 김명수◇과장급〈승진〉▷청장비서관 김황용▷국립원예특작과학원 원예작물부 과수과장 박정관〈전보〉▷연구정책국 연구정책과장 이승돈▷국립농업과학원 기획조정과장 김병석▷국립농업과학원 농산물안전성부 화학물질안전과장 최달순
▲특허청◇일반직 고위공무원〈승진〉▷산업재산보호협력국장 정연우〈전보〉▷특허심판원 심판장 김희태◇부이사관〈전보〉▷산업재산정책과장 윤종석▷특허심판원 심판관 문창진◇과장급〈전보〉▷지역산업재산과장 엄태민▷디자인심사정책과장 변영석▷특허심판원 송무과장 이대진
▲새만금개발청◇부이사관 승진▷사업총괄과장 박종민
▲세종문화회관◇사장직속▷E.S추진단장 이상하▷홍보마케팅팀장 문경아◇경영본부▷정책기획팀장 허난영▷인사혁신팀장 한성국▷시설운영팀장 유현승◇공연예술본부▷예술단협력팀장 김영환◇문화사업본부▷꿈의숲아트센터팀장 이향순
▲건양대◇직원 전보▷총무처장 직무대리 김철▷대학원 팀장 장승국