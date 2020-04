[공식]"편견을 지워주세요"…지창욱, 장애인 인식 개선 캠페인 참여

[스포츠조선 이승미 기자]배우 지창욱이 장애아동을 위한 캠페인에 참여했다.

4월 20일 장애인의 날을 맞아 밀알복지재단이 진행하는 장애인식개선 캠페인 'How You See Me?' (하우 유 씨 미?)에 재능기부로 동참했다.

이번 주 공개된 캠페인 영상 속 지창욱은 진정성 어린 눈빛과 모습으로 장애아동을 향한 잘못된 시선은 지우고, 있는 그대로의 모습을 봐달라는 캠페인의 메시지를 전했다. 특히 지창욱은 "당신의 모습을 지워주세요. 편견을 지우고 아이들이 꿈과 가능성을 펼칠 수 있도록, 오늘 당신의 모습을 다시 그려주세요."라며 부드럽고 진심 어린 목소리로 많은 이들의 참여를 독려하여 눈길을 끌었다.

지창욱이 참여한 장애인식개선 캠페인 'How You See Me?'는 4월 20일부터 상시 진행되며, 온라인을 통해 장애인을 동등한 시선으로 바라보겠다는 인식개선 서약에 참여 할 수 있다.

한편 지창욱은 오는 6월 SBS 금토드라마 '편의점 샛별이'에서 매력적인 로코 연기와 반전 허당미로 또 한 번 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다.

