집에서 노래하고 집에서 듣는다… '코로나 에이드'에 수퍼스타 총출동

코로나 기금 위한 온라인 콘서트

19일, 레이디 가가 등 110명 참여

지난달엔 BTS·몬스타엑스 출연





1985년 아프리카 기아 난민 해결을 위해 퀸·U2·폴 매카트니 등 당대의 스타들이 총출동한 자선 콘서트 '라이브 에이드'를 기억하는가.



우한 코로나 사태로 전 세계가 팬데믹(대유행)이 되자 글로벌 수퍼스타들이 총출동하는 '코로나 에이드'가 곳곳에서 열리고 있다. 35년 전 라이브 에이드와 비교해 가장 큰 차이점은 '온라인'으로 진행된다는 점. 공연 장소도 스타들의 자택 혹은 연습실이고, 관중도 집에서 콘서트를 시청한다. 슈퍼엠, 방탄소년단, 몬스타엑스, (여자)아이들 등 K팝 스타들도 라인업에 이름을 올렸다.





18일(현지 시각) 온라인 자선 콘서트 '원 월드: 투게더 앳 홈'에 출연하는 가수들. 왼쪽 위부터 시계 방향으로 레이디 가가, 빌리 아일리시, 슈퍼엠, 샘 스미스, 엘턴 존. /SM엔터테인먼트·인스타그램

18일(현지 시각)에는 세계보건기구(WHO)와 자선 단체 '글로벌 시티즌', 팝스타 레이디 가가가 주최한 초대형 온라인 자선 콘서트 '원 월드: 투게더 앳 홈(One World: Together At Home)'이 열린다. 엘턴 존, 스티비 원더, 셀린 디옹 등 거장부터 빌리 아일리시, 테일러 스위프트, 얼리샤 키스, 어셔 등 당대 최고의 팝스타 외 축구스타 데이비드 베컴, 톱모델 하이디 클룸, 세계적인 진행자 오프라 윈프리, 피아니스트 랑랑 등 110명이 이름을 올렸다. 한국 가수 중에서는 SM연합팀인 슈퍼엠이 유일하게 참여한다. 글로벌 시티즌 측은 "벌써 3500만달러(약 430억원)의 기금이 모였다"고 밝혔다.



한국 시각으로 19일 오전 9시부터 진행되는 이번 공연은 전 세계에서 다양한 채널로 볼 수 있다. 미국 ABC, NBC 방송사뿐 아니라 유튜브·인스타그램·페이스북·트위터 등 소셜미디어로도 만날 수 있다. 행사를 기획한 레이디 가가는 "코로나에 맞서 싸우는 의료 종사자들을 응원하고 이를 위한 기금을 모으는 것"이라며 "역사적이고 전례 없는 문화 운동의 중요성을 강조하고 싶다"고 말했다.



이에 앞서 지난달 29일 동영상 소셜미디어 '트위치'는 코로나 극복을 위한 방구석 콘서트 '스트림 에이드(Stream aid)'를 개최했다. 이날 밤 1시부터 낮 12시 반까지 진행된 콘서트에는 존 레전드, 원 퍼블릭, 디플로 등 글로벌 수퍼스타 110명이 출연했다. 국내 K팝 가수 중에는 몬스타엑스와 스트레이 키즈, (여자)아이들이 출연했다. 연습실에서 촬영한 (여자)아이들은 무반주로 애덤 러빈의 '로스트 스타즈'를 부르며 "손 잘 씻고 마스크 잘 끼고 다니시고, 다들 건강 챙기셨으면 좋겠다"고 말했다. 트위치 측은 이 행사로 총 270만달러(약 33억원)를 모았다고 밝혔다.



이날 미국 라디오 방송사 아이하트미디어와 미국 폭스채널도 코로나 극복을 위한 '리빙룸 콘서트(Living Room Concert)'를 열었다. 머라이어 캐리, 백스트리트 보이즈 등이 출연했다. 시청자들의 성금은 자선 단체 '피딩 아메리카'와 '퍼스트 리스폰더스 칠드런스 파운데이션'에 기부됐다.



방탄소년단은 지난달 30일(현지 시각) 미국 CBS '더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든'의 '홈페스트(HOMEFEST)'에 출연했다. 두아 리파, 안드레아 보첼리도 출연했다. 멤버들은 일상복 차림으로 연습실에서 '작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)' 안무와 라이브를 선보였다.