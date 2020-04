한상진, 세월호 6주기에 "지켜주지 못한 미안함 잊지 않고 있다" [전문]

[OSEN=하수정 기자] 한상진이 세월호 희생자 6주기를 추모했다.

배우 한상진은 16일 오전 자신의 인스타그램에 "#20140416 어느새 여섯해가 지나갔네요. 항상 기억합니다. 지켜주지 못한 미안함 잊지 않고 있습니다. 잊지않을겁니다. 잊지않겠습니다. Suddenly 6 years have passed. Always remember...Sorry we could n’t keep it I will not forget I will remember #remember0416"라는 글과 함께 노란 리본 사진을 게재했다.

오늘은 세월호 6주기이며, 지난 2014년 4월 16일 인천에서 제주로 향하던 여객선 세월호가 진도 인근 해상에서 침몰하면서 승객 304명이 사망하고 실종된 대형 참사다.

이날 SNS에는 한상진 외에도 박소담, 김새론, 정준, 봉태규 등이 세월호 6주기를 추모했다.



