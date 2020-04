WHO "트럼프 자금지원 중단 결정 유감스럽다"

테워드로스 "미국은 WHO에 오랫동안 후한 친구"

미국, WHO 전체예산의 15% 지원해와



세계보건기구(WHO)가 15일(현지 시각) 도널드 트럼프 미국 대통령의 자금 지원 중단 지시에 “유감스럽다”는 입장을 내놨다. 앞서 트럼프 대통령은 전날 트럼프 대통령은 코로나 사태에 대한 중국 편향성과 정보 은폐 등을 이유로 WHO에 대한 자금 지원 중단을 지시했다.





테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장./AFP 연합뉴스



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 기자회견에서 “미국은 WHO에 오랫동안 후한 친구였고 앞으로도 그러기를 바란다”면서 “우리는 도널드 트럼프 대통령의 WHO에 대한 자금 지원 중단 지시에 유감을 표한다”고 말했다. 트럼프 대통령은 WHO에 대한 조사가 진행되는 60~90일 동안 자금 지원을 중단한다고 밝혔다.



테워드로스 사무총장은 “WHO는 모든 국가들과 인구나 경제규모와 상관없이 평등하게 일해야 한다”며 “앞으로 통상적인 절차의 하나로 회원국들은 WHO의 코로나 바이러스 대응을 검토하게 될 것”이라고 말했다. 그는 이어 “분명히 개선을 위한 영역이 있고, 배울 교훈이 있을 것”이라면서도 “하지만 지금 나와 우리가 초점을 맞춰야 할 것은 이 바이러스를 멈추게 하고, 생명을 구하는 것”이라고 했다. 또 “HO는 코로나 바이러스뿐 아니라 홍역, 말라리아, 에볼라, 암 등 많은 다른 질병들과도 싸우고 있다”면서 “지금은 우리 모두가 공통의 위협에 대응하기 위해 단합해야 할 시간”이라고 말했다.



CNBC에 따르면 WHO에 대한 자금 지원은 2년 예산 주기에 따르는데, 미국은 2018·2019년 기준 필수 분담금 2억3700만 달러(약 2900억원) 외에 추가로 자발적 분담금 6억5600만 달러(약 8020억원)를 냈다. 연평균 4억4600만 달러(약 5455억원)로 WHO 전체 예산의 14.67%에 달한다.