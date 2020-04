[공식] 트와이스, 일본 2집 '&TWICE'로 플래티넘 인증 수여..통산 9번째 대기록

[스포츠조선 문지연 기자] 트와이스가 일본 정규 2집 '&TWICE'(앤드 트와이스)로 '9연속 플래티넘'이라는 대기록을 세웠다.

지난해 11월 20일 일본에서 발매된 트와이스의 두 번째 정규앨범 '&TWICE'는 10일 현지 레코드 협회로부터 플래티넘 음반 인증을 받았다. '플래티넘'은 25만 장 이상의 출하량을 기록한 작품에 수여된다.

이로써 트와이스는 일본에서 발매한 음반 아홉 장이 빠짐없이 플래티넘 인증을 획득하며, 'K팝 대표 걸그룹'의 위상을 다시 한번 뽐냈다.

2017년 6월 발표한 일본 데뷔 베스트 앨범 '#TWICE'(해시태그 트와이스)부터 10월 첫 싱글 'One More Time'(원 모어 타임), 2018년 2월 싱글 2집 'Candy Pop'(캔디 팝), 싱글 3집 'Wake Me Up'(웨이크 미 업), 9월 정규 1집 'BDZ', 베스트 2집 '#TWICE2'(해시태그 트와이스2), 2019년 7월 싱글 4집 'HAPPY HAPPY'(해피 해피), 싱글 5집 'Breakthrough'(브레이크스루)에 이어 '&TWICE'까지 '올 킬' 기록을 이어가고 있다.

이 중 'Wake Me Up'은 일본에서 공개된 해외 여성 아티스트 싱글 음반 최초로, 50만 장 이상의 누적 출하량을 기록하면 주어지는 더블 플래티넘을 인정받았다.

트와이스에게 아홉 번째 플래티넘을 안긴 '&TWICE'는 발매 첫 주 오리콘 주간 앨범 차트 정상을 차지했다. 이는 통산 다섯 번째 1위로 '해외 여성 아티스트 앨범 1위 획득 작품 수'에서 세계적인 팝 스타 머라이어 캐리와 타이기록을 이뤘다.

또 빌보드 재팬의 '핫 앨범스'(Hot Albums) 및 '톱 앨범스 세일즈'(Top Albums Sales) 차트, 일본 라인 뮤직의 앨범 TOP 100 주간 차트 정상을 수성하는 등 뜨거운 사랑을 받았다.

한편, 트와이스는 K팝 걸그룹 최초로 유튜브 오리지널 시리즈 'TWICE: Seize the Light'(트와이스: 시즈 더 라이트)를 선보인다. 아홉 멤버는 그룹의 시작과 현재 그리고 미래를 이야기하는 이번 리얼 다큐멘터리를 통해 연습생 시절부터 치열한 성장 일기, 새로운 무대를 향한 도전, 솔직한 마음까지 다양한 모습을 보여줄 예정이다.

총 8편으로 구성된 'TWICE: Seize the Light'는 오는 29일 대망의 첫 화를 전 세계 81개 지역에 공개한다. 트와이스는 유튜브 오리지널 단독 출연을 기념해 28일 오후 2시 공식 유튜브 채널에서 'Premiere Live Stream'(프리미어 라이브 스트리밍)을 개최한다.

이번 행사는 온라인 생중계로 진행되며, 멤버들이 직접 전 세계 미디어와 팬들의 질문에 답하고 소통하는 시간을 갖는다.

