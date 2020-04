갓세븐, 'DYE' 리릭 티저 공개...감성 고조시키는 '로맨틱' 가사

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] GOT7(갓세븐)이 새 앨범 'DYE'(다이)의 수록곡 가사 일부를 공개했다.

GOT7은 14일 0시 공식 SNS 채널에 이번 음반 1번부터 6번에 포진한 트랙의 리릭 티저를 게재했다.

여섯 곡의 노랫말은 한 권의 소설을 읽는 듯 유기적으로 전개돼 신보에 대한 궁금증을 증폭시켰다.

상대방에 빠져드는 순간을 그린 'AURA'(아우라)는 "날 바라봐 줘. 내 눈에 널 담아두게"라는 직설적인 가사의 'CRAZY'(크레이지)로 연결돼, 사랑에 깊게 스며드는 과정을 그린다.

타이틀곡 'NOT BY THE MOON'(낫 바이 더 문)에서 "이제 다시 잡은 이 손을 놓지 마. 너 없인 아무 의미가 없으니까"라며 나의 모든 이유가 된 너에게 무한한 사랑을 맹세하며 절정에 치닫는다.

창문 너머로 달콤한 세레나데를 전하는 'LOVE YOU BETTER'(러브 유 배터)의 가사는 세상에 둘만 남겨진 듯 비밀스럽고 낭만적인 분위기를 풍긴다.

이는 "검은 바다 위엔 너와 나 둘뿐이야" "우릴 갈라놓지 못하게 장애물 따윈 넘어서면 돼"라는 'TRUST MY LOVE'(트러스트 마이 러브)로 이어져, 연인 앞에 닥친 위기를 묘사한다.

마지막 장인 'POISON'(포이즌)에서 "네가 독이라 해도 난 마치 운명처럼 키스해"라는 말로 마무리 지으며, 예정된 비극일지라도 온 힘을 다해 사랑하겠다는 메시지를 전한다.

이처럼 로맨틱한 감성이 듬뿍 담긴 GOT7의 새 미니 앨범 'DYE'는 20일 오후 6시 각종 음원사이트에서 만나볼 수 있다.

오후 8시에는 네이버 V LIVE(브이 라이브)를 통해 쇼케이스 'GOT7 LIVE PREMIERE'(갓세븐 <다이> 라이브 프리미어)를 전 세계에 온라인 생중계한다.

한편, GOT7은 새 앨범 발매를 기다리는 팬들을 위해 깜짝 선물 'EveryDATE GOT7'(에브리데이트 갓세븐)을 준비했다.

'EveryDATE GOT7'은 컴백을 일주일 앞둔 일곱 멤버가 차례로 네이버 V LIVE를 통해 매일매일 팬들을 찾아가는 것.

13일 마크를 시작으로 유겸, JB, 영재, 진영, 뱀뱀, 잭슨이 차례로 달콤한 매력을 선사할 예정이다.

