에이핑크, 레트로 감성+중독성 甲 멜로디…신곡 '덤더럼' MV 티저 공개 [공식]

[스포츠조선닷컴 김수현 기자] 완전체 컴백으로 화제를 모으고 있는 그룹 에이핑크(Apink)가 뮤직비디오 티저로 신곡 무대에 대한 기대를 끌어올렸다.

소속사 플레이엠엔터테인먼트 측은 12일과 13일 0시 에이핑크 공식 SNS 및 팬카페를 통해 미니 9집 'LOOK(룩)'의 타이틀곡 '덤더럼(Dumhdurum)' 뮤직비디오 티저를 공개했다. 지난해 1월 '%%(응응)'으로 활동한 후 1년 3개월 만의 컴백이다.

총 50초 가량의 레트로 감성 가득한 티저는 쇼윈도, 열차 객실 등 다양한 배경으로 멤버들의 이야기를 담아냈다. 화려한 비주얼과 표정 연기로 멤버들은 6인 6색의 매력을 뽐내며 보는 재미를 더했다. 신곡 '덤더럼'의 중독적인 멜로디와 중간 강렬한 댄스 퍼포먼스가 어우러지며 신곡 무대에 대한 궁금증을 자극했다.

에이핑크는 오늘(13일) 타이틀곡 '덤더럼'을 포함한 미니 9집 'LOOK'을 발표한다. 에이핑크의 이번 컴백은 지난해 '%%(응응)' 이후 1년 3개월 만 완전체 활동으로 더욱 뜨거운 관심을 받고 있다.

이번 앨범에는 타이틀곡 '덤더럼'을 비롯해 'Yummy(야미)' 'Be Myself(비 마이 셀프)' 'Love is Blind(러브 이즈 블라인드)' 'Overwrite(오버 라이트)' '너의 모든 순간을 사랑해' 'Everybody Ready?(에브리바디 레디?)'까지 총 7곡이 수록됐다.

에이핑크의 신보 'LOOK'은 '나'를 주제로, '나의 모습 그대로를 사랑하고, 내가 보는대로 살아가겠다'는 의미를 담아냈으며, 한층 깊어진 에이핑크만의 독보적인 매력을 담아낼 예정이다.

에이핑크가 타이틀곡으로 내세운 '덤더럼'은 '떠난 사랑 앞에 내 마음이 덤덤하다'는 의미를 '덤더럼'이라는 단어에 담아낸 댄스곡으로, 중독성 강한 후렴구와 멜로디, 스페니쉬하면서도 동양적인 감성이 에이핑크의 색다른 매력을 담아내며 '1도 없어', '%%(응응)'을 잇는 3연속 히트를 예감케 한다.

'덤더럼'을 통해 에이핑크는 기존의 청순한 이미지에서 벗어나 섹시함과 시크함까지 충분히 소화할 수 있음을 보여준다. 이런 매력은 뮤직비디오를 통해서 더욱 잘 드러나며, 전체적으로 레트로한 느낌과 컬러풀함으로 보는 이들의 시선을 사로잡는다.

또한 이 곡은 에이핑크의 몽환적인 보이스와 중독성 강한 멜로디, 이별을 견뎌내려는 듯한 담담한 감정, 파워풀한 퍼포먼스가 결합됐다. 그 결과 '덤더럼'은 폭발적인 시크한 매력과 신비로운 분위기까지 물씬 풍긴다.

한편, 에이핑크는 오늘(13일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 9집 'LOOK'을 공개하고, 이어 오후 8시 V라이브를 통해 생중계되는 팬 쇼케이스에서 최초로 신곡 '덤더럼' 무대를 선보인다.

