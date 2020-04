'자동차 선팅 짙으면 하이패스 먹통?' 아닙니다

자동차 선팅의 '오해와 진실'

선팅 너무 짙으면 운전자 반응 음주운전 수준으로 떨어져

非금속성 필름 시공해야 하이패스 오류 안나



“선팅하실거죠? 요즘은 다들 새까맣게 하시니까, 그렇게 준비해드릴게요. 선루프까지 다 덮을게요.”

최근 수입차를 구입한 직장인 안모(38)씨는 딜러로부터 윈도 틴팅(선팅) 제안을 받았다. ‘다들 한다’고 하니 별 생각없이 해준다는 대로 맡겼지만, 뒤늦게 ‘혹시 싸구려 필름을 시공하는 건 아닐까’ 걱정이 돼 인터넷 커뮤니티를 찾아봤다.

그런데 알아보면 알아볼수록 더 헷갈린다. ‘짙으면 짙을수록 좋다’는 주장과 ‘너무 짙으면 고속도로 하이패스 통과시 오류가 나니 살짝 연하게 해야 한다’는 주장이 갈리고 있었고, ‘차 유리는 전부 선팅 시공을 하는 게 좋다’는 이야기와 ‘비용을 생각하면 뒷 유리 정도는 빼도 된다’는 이야기가 섞여 있었다.

무슨 이야기가 맞는걸까. 요즘은 선팅 필름 브랜드만 80개가 넘고, 가격도 천차만별이라 제대로 선택하기가 쉽지 않다. 자동차 선팅 전문업체 ‘루마썬팅’이 13일 제대로 된 선팅 선택 요령을 소개했다. 선팅에 대한 오해와 진실을 파헤쳐본다.





자동차 선팅 필름 시공 전후를 비교한 이미지 사진. /루마썬팅



◇선팅은 짙을수록 좋다? NO



농도가 짙은 어두운색 필름을 쓰면 탑승자의 프라이버시도 보호하고, 열 차단도 잘 될 것 같다. 무조건 틀린 이야기는 아니지만, 회사마다 필름 제조기술 차이가 있기 때문에 농도만으론 빛·열 차단 성능을 비교하는 것이 매우 어렵다.

무엇보다 짙은 농도의 선팅은 가시광선투과율이 낮아 운전자 시야 확보가 어렵다는 치명적 단점이 있다. 삼성교통안전문화연구소에 따르면, 가시광선투과율이 30%를 조금 넘는 수준으로 어둡게 선팅 처리가 된 차량을 타고 야간 운전을 하면, 운전자 시야가 확 좁아지면서 마치 소주 반 병을 마셨을 때(혈중 알코올 농도 0.05%)와 비슷한 반응 속도를 보이는 것으로 나타났다. 현행 도로교통법상, 앞 유리 선팅 필름의 가시광선투과율은 70% 이상으로 규정돼 있다. 따라서 운전 중 시인성을 고려해 적합한 농도를 먼저 선택하고, 동일 농도에서 열과 자외선을 더 잘 차단하는 제품을 선택하는 것이 좋다.



◇농도가 짙으면 하이패스 통과 시 결제 오류가 난다? NO



선팅 필름의 농도와 고속도로 톨게이트 하이패스 수신 성능은 무관하다. 그러나 선팅 필름의 재질은 통신 성능에 영향을 미칠 수 있다.

통상 하이패스는 적외선(IR)과 주파수(RF) 수신 방식으로 나뉜다. 선팅 필름의 재질이 금속성일 경우엔, RF 방식의 하이패스 전파 수신을 방해해 오류가 날 가능성이 있다.

금속성 필름은 하이패스 뿐 아니라 RF 방식의 아파트 주차장 출입카드, GPS 기반의 차량 내 IT 커넥티드 기기 통신에도 영향을 미친다. 전파 수신 기기들이 많은 차량이라면, 적어도 앞쪽 유리창엔 비금속성 필름 제품을 시공하는 것이 좋다.



◇한번 시공한 선팅은 영구적이다? NO



선팅 필름은 오랜 기간 햇빛에 노출되면 시간이 지날수록 탈변색이 진행된다. 세차를 할 때도 조금씩 벗겨질 수 있다. 결국 운전자를 보호하는 열·빛 차단 성능도 점차 떨어지게 된다.

선팅 필름이 연한 보라색이나 푸른빛을 띄고, 하얗게 기포가 생기거나 흰가루가 떨어지기 시작하면 선팅 필름을 교체할 때가 왔다는 의미다. 창문을 내렸을 때 창의 테두리와 가운데 부분의 색이 달라보여도 교체 타이밍이다. 선팅 필름의 보증기간은 통상 5~10년 정도다. 아무리 잘 관리했다고 해도, 차의 수명보다 짧다는 것을 명심해야 한다.



◇선팅이 차량 연비에 도움이 된다? YES



한 여름 뙤약볕 아래 주차해 둔 차는 내부 온도가 80~90도까지 오른다. 열 차단 성능이 있는 선팅 필름을 시공하면, 적외선을 차단해 내부 온도 상 승을 어느 정도는 막아준다.

이는 운전자가 차에 탑승한 뒤 에어컨을 조금 덜 틀어도 실내 온도를 충분히 낮출 수 있다는 의미다. 에어컨 사용시간이 줄면, 조금이나마 연비 개선 효과를 볼 수 있다.

그런 점에서 선팅을 한다면, 선루프와 뒷좌석 유리도 빠짐없이 해주는 편이 좋다. 선루프를 제외할 경우, 열 차단 효율성이 60% 수준에 그치는 것으로 조사됐다.