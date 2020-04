'레미제라블: 뮤지컬콘서트 영화 버전' 5월 14일 개봉

레미제라블 뮤지컬 콘서트

영화 '레미제라블: 뮤지컬 콘서트'가 5월 14일 개봉한다.



16주의 공연 기간 동안 전좌석 매진이라는 경이로운 기록을 세운 '레미제라블: 뮤지컬 콘서트'의 영화 버전은 사랑과 용서, 구원과 희망의 노래로 전 세계를 사로잡은 뮤지컬 '레미제라블'을 콘서트 형식으로 만나볼 수 있는 작품이다.



살아있는 뮤지컬의 전설 카메론 매킨토시가 제작하고, 지금까지 '레미제라블' 뮤지컬을 통해 활약했던 마이클 볼, 알피 보 등이 출연한다. 65명이 넘는 배우와 오케스트라가 한 무대에 올라 공연을 완성했다.



전체가 노래로 진행되는 '송스루' 공연(처음부터 끝까지 대사 없이 노래로만 구성된 뮤지컬)으로 'Do You Hear The People Sing'을 비롯해 'One Day More'와 'I Dreamed A Dream' 등 전 세계와 대한민국이 열광한 뮤지컬 넘버(뮤지컬에서 나오는 노래)들을 즐길 수 있다.