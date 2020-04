공원소녀, 28일 새 EP앨범 ‘the Keys’로 컴백 확정 '9개월만'[공식]

[OSEN=김은애 기자] 걸그룹 공원소녀(GWSN)가 새로운 EP앨범과 함께 돌아온다.

13일 새 음악 레이블 마일즈(MILES)는 “공원소녀가 오는 28일 오후 6시 네 번째 EP앨범 ‘the Keys(더 키즈)’를 발표하며 컴백할 예정”이라고 밝혔다.

‘the Keys’는 지난해 7월 발매한 미니 3집 '밤의 공원 part three(THE PARK IN THE NIGHT part three)' 이후 공원소녀가 약 9개월 만에 공개하는 신보로, 모든 면에서 한층 더 성장한 멤버들의 면모를 확인할 수 있는 앨범이 될 전망이다.

공원소녀는 13일 0시 공식 SNS 계정을 통해 새 EP앨범 ‘the Keys’ 아트웍 티저 이미지를 공개하며 팬들에게 가장 먼저 컴백 소식을 알렸다.

공개된 아트웍 티저 속에는 레드, 블루, 화이트 등 여러 색상의 문이 그려져 눈길을 사로잡는다. 문들은 모두 열려있는 가운데, 이 티저 속에는 어떤 의미가 담겼을지 팬들의 궁금증을 자아낸다.

한편, 공원소녀의 새 EP앨범 ‘the Keys’는 오는 28일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

