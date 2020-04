[강헌의 히스토리 인 팝스] [6] 여전히 세상은 남자들의 것

'미스터 다이너마이트'라는 애칭으로 불린 미국 리듬 앤드 블루스계의 대부 제임스 브라운이 'It's A Man's Man's Man's World'를 발표했던 1966년 미국은 베트남전 참전에 반대하는 대학가의 반전운동과 대안적 삶을 주창하는 히피들의 사회운동, 아프리카계 미국인들의 공민권 획득 운동과 성평등 사회를 향한 페미니즘 운동 등이 백가쟁명으로 울려 퍼지던 뜨거운 시간이었다. 히피즘과 블랙 파워에 다소 가려진 감이 없지 않지만 뒤늦게나마 여성 운동이 본격적으로 지평 위에 부상했다는 점은 의미심장하다. 노예 신분이던 아프리카 강제 이주민 남자에게 참정권을 주려던 링컨 대통령의 부인은 정작 투표권이 없었던 것이 서구 사회의 또 다른 얼굴이기 때문이다.





'미투'에서 최근 'n번방' 사건에 이르기까지 대한민국에서 양성평등을 향한 치열한 몸부림이 있어 왔지만 2020년 지금 '민의를 대변하는' 국회를 구성하려는 선거를 들여다보면 아직 가야 할 길이 많이 남았음을 절감하게 된다. 여당과 제1 야당은 여성 공천을 30%까지 끌어올리겠다고 선거 때마다 주장해왔지만 지역구 253곳에서 두 당의 공천 결과를 보면 여성 후보 비율은 고작 12.6%, 10.2%에 불과한데, 심지어 다수 여성 후보가 승산이 희박한 이른바 '험지'에 던져져서 여성 당선자 수는 지난 20대 국회보다 더 후퇴할 전망이다.



리듬 앤드 블루스의 연장선에서 아프리카계 미국인의 자긍심과 연대의 기치를 더욱 강조한 1960년대의 솔 음악은 백인 로큰롤의 저항성을 넘어 예술적 선동의 투쟁성을 담기 시작했다. '검은 것이 아름답다(Black is Beautiful)'라는 슬로건이 자 긍심의 표어라면 유난히 많이 등장하는 '깨어나라(Get up!)' '일어나라(Stand up!)' '소리쳐라(Say it loud!)' 등은 연대와 투쟁의 구호이다.



여기는 남자들의 세계라고 반복하여 절규하는 이 노래는 남자가 세상의 모든 것을 만들고 주무르지만 여자 없이는 아무것도 아닌 존재라고 슬쩍 비튼다. 여성은 여전히, 가장 광범위한 사회적 소수자다.