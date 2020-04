위너 이승훈 "김진우 이어 4월 16일 입소, 몸 건강히 최선을 다하고 돌아올 것"(전문)[공식]

[OSEN=김은애 기자] 위너 이승훈이 입소 소식을 전했다.



이승훈은 12일 오후 위너 공식 팬페이지를 통해 4월 16일 논산훈련소에 입소한다고 밝혔다.



이승훈은 "진우 형에 이어 입소하게 됐다. 좀 더 일찍 말씀드리지 못한 점 너그러운 마음으로 이해해 주시길 바라며 몸 건강히 최선을 다하고 돌아오도록 하겠다"고 밝혔다.

그러면서 이승훈은 "가장 먼저 우리 이너써클 팬 여러분들과 가족같은 민호, 승윤, 훈련소에서 훈련받고 있을 진우형, 늘 고생해주시던 위너 스텝분들 모두 몸 건강히 잘 지내시길 바란다"라고 당부했다.

이로써 1992년 생인 이승훈은 지난 2일 입소한 맏형 김진우에 이어 위너 멤버들 중 두 번째로 국방의 의무를 다하게 됐다.



이승훈은 SBS 'K팝스타'에서 실력을 인정받은 후 2014년 위너 멤버로 데뷔했다. 강승윤, 김진우, 송민호와 함께 'REALLY REALLY', 'LOVE ME LOVE ME', 'EVERYDAY', 'MILLIONS', 'AH YEAH', '뜸', 'REMEMBER' 등의 히트곡을 탄생시키며 많은 사랑을 받았다.

한편 이승훈이 속한 위너는 지난 9일 정규 3집 앨범 'Remember'를 발표, 국내외 차트를 휩쓸며 큰 인기를 모으고 있다.

다음은 위너 이승훈의 팬페이지 글 전문.

안녕하세요 인서 여러분 승훈입니다. 오랜만이죠?

진우형에 이어 저도 4월 16일 논산훈련소에 입소하게 되었습니다.

좀 더 일찍 말씀드리지 못한 점, 너그러운 마음으로 이해해주시길 바라며 몸 건강히 최선을 다하고 돌아오도록 하겠습니다.

가장 먼저 우리 이너써클 팬 여러분들과 가족같은 민호, 승윤, 훈련소에서 훈련받고 있을 진우형, 늘 고생해주시던 위너 스텝분들 모두 몸 건강히 잘 지내시길 바랍니다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] OSEN DB, YG