[공식] 갓세븐 'Lullaby' 뮤비, 유튜브 1억뷰 돌파 "통산 5번째 1억뷰 기록"

[스포츠조선 조지영 기자] GOT7(갓세븐)의 'Lullaby'(럴러바이) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 1억 뷰를 돌파했다.

2018년 9월 17일 공개한 정규 3집 'Present : YOU'(프레젠트 : 유) 타이틀곡 'Lullaby' 뮤직비디오는 11일 오전 9시 30분경 유튜브 조회 수 1억 건을 넘어섰다.

이로써 GOT7은 '딱 좋아(Just right)', '니가 하면', 'Never Ever'(네버 에버), 'A'에 이어 'Lullaby'로 통산 '5번째 1억 뷰 돌파'라는 기록을 세우게 됐다.

'Lullaby'는 꿈처럼 행복한 사랑의 감정을 담은 곡. 한국어를 비롯해 영어, 중국어, 스페인어까지 총 4개 국어로 가창해 앨범에 수록했다.

오는 20일 신곡 발표를 앞둔 시점에서 전작의 뮤직비디오가 1억 뷰를 돌파했다는 좋은 소식까지 더해져, 이번 활동에 대한 관심이 커지고 있다.

최근 GOT7은 신보 'DYE'(다이)의 콘셉트가 담긴 로맨틱한 사진과 "달에 맹세하지 말아 주세요", "내가 당신의 새라면 좋겠군요" 등 낭만적인 메시지를 공개하며 설렘을 유발 중이다.

타이틀곡 'NOT BY THE MOON'(낫 바이 더 문)은 영원한 사랑의 맹세와 상대방을 향한 믿음을 녹여낸 곡이다.

점점 고조되는 비트와 호소력 짙은 목소리가 완벽한 조화를 이뤄 듣는 이들의 감성을 물들일 예정이다.

한편, 새 미니 앨범 'DYE'와 신곡 'NOT BY THE MOON'은 20일 오후 6시 각종 음원사이트에서 오픈된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com