'음중' 엑소 수호 '사랑, 하자'로 출연 없이 1위..최강창민·(여자)아이들·MCND 컴백 [종합]

[OSEN=이승훈 기자] '쇼! 음악중심' 최강창민과 (여자)아이들, 스텔라장, MCND 등이 화려한 컴백 무대를 선보인 가운데, 엑소 수호가 4월 2주차 1위의 주인공이 됐다.

11일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'(이하 '음중')에는 엑소 수호와 엠씨더맥스(M.C the MAX), ITZY가 1위 후보에 이름을 올렸다.

엑소 수호는 방송 출연 없이 1위 트로피를 품에 안았다. 그는 지난달 30일 첫 번째 솔로앨범 '자화상'을 발매했다. 타이틀곡은 '사랑, 하자'. 수호가 직접 작사에 참여한 곡으로 사랑을 표현하는 데 있어 서툴고 부족하지만 서로 용기를 내어 사랑을 하자는 가사가 인상적인 트랙이다.

이날 케이팝 팬들의 시선을 단번에 사로잡은 무대는 단연 최강창민의 솔로 컴백이었다. 최강창민은 지난 6일 데뷔 후 처음으로 극강 옴므파탈 매력을 담은 미니앨범 'Chocolate'을 발매했다. 특히 최강창민은 데뷔 이후 처음 발표하는 솔로앨범인 만큼 타이틀곡 'Chocolate'과 수록곡 'No Tomorrow' 작사에 직접 참여해 앨범의 완성도를 높였다.

감각적인 가사는 물론, 최강창민 특유의 파워풀한 퍼포먼스도 시청자들의 눈길을 끌었다. 그는 치명적이면서도 섹시한 칼군무와 안정적인 라이브 실력을 자랑하며 최강창민만의 섬세한 하모니를 뽐냈다.

최강창민은 본 무대에 앞서 "기다려주셔서 감사하고 많은 응원 보내주셔서 감사하다"며 남다른 팬사랑을 전했다. 또한 "맘에 드는 이성을 가지고 싶어하는 남자의 마음을 초콜렛을 먹고 싶어하는 사람의 마음으로 빗대어 표현했다"며 신곡 'Chocolate'를 소개했다.

특히 최강창민은 가장 마음에 드는 가사로 "'미친 가슴이 계속 차오른다'고 표현하는 부분이 있는데 '미친 가슴'이라는 단어가 마음에 든다. 오랜만에 '음중'에 오니까 나도 지금 미친 가슴같다"며 재치 있는 입담을 뽐냈다. 의상 콘셉트에 대해서는 "레더랑 시스루의 조합으로 섹시함을 강조해봤다"며 미소를 보였다.

매 앨범마다 독보적인 콘셉트 소화력을 과시하는 (여자)아이들의 컴백 무대도 빼놓을 수 없다. (여자)아이들은 지난 6일 발매한 세 번째 미니앨범 'I trust'의 타이틀곡 'Oh my god'을 열창했다. 'Oh my god'은 거부, 혼란, 인정, 당당함의 감정을 겪으며 현실과의 부딪침을 통해 나 자신을 믿어야 한다는 것을 깨닫게 되는 곡이다. 몽환적인 분위기와 강렬한 사운드가 돋보이기도.

특히 (여자)아이들은 매혹적인 비주얼과 세련된 음색, 강렬한 눈빛으로 안방 1열 팬들에게 보는 재미, 듣는 즐거움을 동시에 안겼다.

이외에도 지난 7일, 데뷔 2개월 만에 '아싸(ASSA)'로 초고속 컴백한 걸그룹 시그니처는 화이트와 블랙 포인트가 돋보이는 의상으로 특유의 긍정 에너지를 마음껏 발산했다.

데뷔와 동시에 '괴물 신인'이라는 타이틀을 얻은 보이그룹 MCND는 희망적 에너지를 담은 '떠(Spring)'로 돌아왔다. MCND의 신곡 '떠(Spring)'는 래퍼 라인 Castle J, BIC, WIN의 개성 있는 래핑과 청량한 민재, 휘준의 보컬이 완벽한 조화를 이뤄낸 곡으로 희망적이면서도 유쾌한 가사들이 포인트다.

싱어송라이버 스텔라장은 검은색 뿔 머리띠를 착용한 채 지난 7일 데뷔 4년 만에 처음으로 발매한 정규앨범 'STELLA I' 타이틀곡 '빌런(Villain)'으로 컴백했다. 신곡 '빌런(Villain)'은 필연적으로 갖게 되는 인간의 양면성과 다양성을 '악당'이라는 키워드로 풀어낸 곡으로 스텔라장이 모두 작사, 작곡에 참여했다.

'무대 천재' 원어스는 '쉽게 쓰여진 노래'로 5명이 하나가 된 듯한 완벽 퍼포먼스를 선보였다. 트로트 시장에서 폭넓은 스펙트럼을 확장하고 있는 홍진영은 '사랑은 꽃잎처럼'으로 신비로운 매력을 자랑했다.

한편, 이날 MBC '쇼! 음악중심'에는 최강창민, (여자)아이들, 임영웅, 영탁, 홍진영, 세정, 시그니처, MCND, 원어스, 리아, TOO(티오오), FAVORITE, HYNN(박혜원), 스텔라장, 하진, MY.st(마이스트) 등이 출연했다.

