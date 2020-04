크래비티, 단체 콘셉트 포토 최초공개..소년들의 무한변신

[OSEN=박판석 기자] 그룹 크래비티(CRAVITY)가 완전체 콘셉트 포토를 최초 공개했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 10일 공식 SNS 채널을 통해 크래비티의 데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE(크래비티 시즌1. 하이드아웃 : 리멤버 후 위 아)’ 단체 콘셉트 포토를 게재하고 앨범에 대한 기대감을 높였다.

공개된 사진은 앞서 개인 포토로 공개된 세 가지 콘셉트의 단체 버전으로, 크래비티 멤버들은 다채로운 분위기를 한껏 발산하며 보는 이들의 시선을 압도했다.

첫 번째 포토에서는 날카롭고 강렬한 카리스마가 넘치는 아우라를 뽐냈고, 이어 몽환적인 분위기의 공간 속에서도 독보적인 비주얼로 훈훈한 매력을 자랑했다. 마지막 세 번째 버전의 포토에서는 갖가지 색깔로 채워진 배경 가운데 순백의 의상으로 순수하고 청량한 소년의 이미지를 드러내 팬들을 단숨에 매료시켰다. 더욱이 이번에 공개된 단체 이미지는 데뷔 발표 이후 처음으로 선보이는 만큼 이를 기다린 팬들의 관심이 모여 더욱 폭발적인 반응을 이끌었다.

개성 넘치는 각자의 매력을 담은 개인 포토에 이어 다 함께 자리한 단체 포토까지 모두 오픈하며 데뷔에 임박했음을 알린 크래비티는 이후 타이틀곡 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’의 뮤직비디오 티저와 앨범 프리뷰를 차례로 공개하며 막바지 데뷔 프로모션에 박차를 가한다. 선보이는 콘텐츠마다 음악 팬들의 마음을 뒤흔들며 ‘2020년 기대주’로 거듭난 이들이 어떤 음악과 콘셉트로 가요계를 뜨겁게 달굴지 관심이 집중된다.

한편, 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 14일 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE’와 타이틀곡 ‘Break all the Rules’를 발표하고 가요계에 도전장을 내민다./pps2014@osen.co.kr