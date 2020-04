'고등래퍼 출신' 하선호, '계약우정' OST 'One & Only' 참여..12일 발매 [공식]

[OSEN=이승훈 기자] 래퍼 하선호(Sandy)가 데뷔 이후 첫 OST 작업을 선보인다.

‘고등래퍼’ 출신의 여고생 래퍼 하선호는 KBS 2TV ‘계약우정’ OST 가창자로 발탁돼 수록곡 ‘One & Only’를 12일 음원 공개한다.

트랩과 붐뱁을 절묘하게 섞어놓은 독특한 비트가 인상적인 ‘One & Only’는 하선호의 강렬한 랩핑이 어우러진 몰입도 높은 음악이다. 겉으로 보기에는 신나는 느낌이지만, 가사를 들여다보면 10대의 방황이 고스란히 담겨 있다.

‘하고픈 게 찾아질까?’, ‘난 쓸모있는 인간일까?’라고 되뇌며 방황하는 심경을 그리지만 ‘아무리 잘났어도 즐기는 자는 절대로 못 이겨 / 삶은 짧으면서 길어 / 남이 그려준 길은 싫어 / 뜻 없이 달리며 헥헥거릴 바엔 다 갖다 치워 …… ‘I’m the one and only’라는 희망을 품고 있는 곡이다.

드라마 ‘계약우정’이 고등학생 캐릭터를 주인공으로 하는 만큼 고교생 하선호가 직접 작사·작곡한 음악으로서 남다른 느낌의 절대감성이 돋보인다. 작곡가 한승수가 공동 작곡에 참여해 드라마 OST로서 완성도 있는 힙합을 선보였다는 평가를 받는다.

2018년 방영된 Mnet ‘고등래퍼 2’ 출신의 하선호는 2019년 9월 ‘돌멩이’를 발표하며 가요계 데뷔한 후 11월 두 번째 싱글 ‘SPARK’를 발표하며 존재감을 각인시켰다. ‘One & Only’는 OST 첫 가창곡이자, 극중 주인공들의 캐릭터를 면밀하게 분석하고 음악 작업에 몰두했다는 후문이다

KBS 2TV ‘계약우정’은 존재감 없던 평범한 고등학생 박찬홍이 우연히 쓴 시 한 편 때문에 전설의 주먹이라 불리는 허돈혁과 계약우정을 맺게 되면서 벌어지는 좌충우돌 시(詩)스터리 모험기로 동명의 웹툰이 원작이다.

박찬홍 역의 이신영, 허돈혁 역의 신승호를 비롯해 김소혜, 오희준, 민도희, 조이현, 김원해, 백지원, 장혜진, 김도완 등 차세대 배우들이 출연 라인업을 이뤘다.

KBS 2TV 새 월화드라마 ‘계약우정’ OST 하선호의 ‘One & Only’ 음원은 12일(일) 오후 6시 음악사이트에서 공개된다.

