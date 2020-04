WHO 수장 "트럼프, 더 많은 시신 가방 원하나"

지원금 중단 압박하자 정면 대응

도널드 트럼프 미 대통령과 세계보건기구(WHO)의 수장이 '코로나 책임'을 놓고 설전을 벌였다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 8일(현지 시각) 스위스 제네바에서 열린 화상 기자회견에서 "더 많은 시신 가방(body bag)을 원치 않는다면 코로나 바이러스를 정치 이슈화하지 말라"며 "(미국의) 연대가 위험한 바이러스를 퇴치하는 데 매우 중요하다"고 말했다. 전날 트럼프 대통령이 백악관 코로나 대응 정례 브리핑에서 "WHO는 많은 것에 대해서 틀렸고 중국 중심적"이라며 미국의 WHO 자금 지원 보류를 검토하겠다고 밝힌 데 대해 정면 반박한 것이다.



'시신 가방'을 언급한 테워드로스 발언에 트럼프도 곧장 반격했다. 그는 같은 날 백악관 브리핑에서 관련 질문을 받고 "그(테워드로스)가 오히려 이 문제를 정치화하고 있다"며 "그들(WHO)과 중국의 관계를 한번 보라"고 했다. 또 트럼프는 "WHO가 (초기에) 정확한 분석을 내놨다면 미국 상황이 더 좋았을 것"이라며 "(WHO가 했던) 모든 일이 중국 중심적이었고, WHO는 사람 간 전염이 없고 국경을 열어놓아도 된다고 했다"고 했다. 전날에 이어 WHO 책임론을 이어간 것이다. CNN은 "트럼프와 WHO 수장이 코로나 대응을 놓고 스파링(sparring)을 했다"고 전했다.



아프리카 에티오피아 보건부 장관 출신인 테워드로스 총장은 "중국이 대처를 잘하고 있다"며 중국을 줄곧 옹호했고, 지난달 11일에야 코로나 팬데믹(대유행)을 선언해 늑장 대응했다는 지적을 받았다. 테워드로스는 2017년 중국 지지를 받아 총장에 선출된 인물이다.