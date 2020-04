당신의 NBA 파이널 최고 슛은 무엇입니까

NBA(미프로농구) 정상을 가리는 파이널에선 그동안 수많은 명승부가 펼쳐졌다. 미국 스포츠 전문매체 ESPN은 NBA 파이널 역사를 통틀어 가장 위대한 슛 네 장면을 꼽았다. 이 중 최고의 슛은 무엇일까.





ESPN이 선정한 NBA 파이널의 위대한 슛 4장면. / ESPN 페이스북





2016년 파이널 7차전

클리블랜드 캐벌리어스 vs. 골든스테이트 워리어스

카이리 어빙의 종료 53.0초 전 3점슛



골든스테이트는 정규리그에서 73승9패로 역대 최다승 달성. 파이널에서도 4차전까지 3승1패로 앞서가며 무난히 우승하는 듯 했지만 클리블랜드가 5·6차전 승리로 반격. 마지막 7차전도 접전에 접전을 거듭하는 명승부.

89―89 동점 상황에서 카이리 어빙(클리블랜드)이 종료 53.0초 전 스테픈 커리(골든스테이트)의 수비 너머로 던진 3점슛이 그대로 꽂힘. 클리블랜드는 이후 수비가 힘을 내며 93대89로 승리.

클리블랜드 스포츠 역사상 1964년 NFL(미 프로풋볼) 브라운스 이후 52년 만의 우승. 르브론 제임스는 개인 통산 세 번째 정상.



2013년 파이널 6차전

마이애미 히트 vs. 샌안토니오 스퍼스

레이 앨런의 종료 5.2초 전 3점슛



샌안토니오가 95―92로 앞선 상태에서 마이애미가 종료 19.4초를 남기고 공격 시작. 마이애미의 르브론 제임스가 3점슛을 시도했지만 불발. 팀 동료 크리스 보쉬가 공격 리바운드를 잡아 빠르게 레이 앨런에게 연결. NBA 역대 3점슛 1위 앨런이 5.2초를 남기고 날린 3점슛이 림을 통과. 극적으로 경기를 연장으로 몰고 간 마이애미가 결국 103대100으로 승리하며 벼랑 끝에서 탈출.

마이애미는 기세를 타고 7차전에서도 95대88로 샌안토니오를 꺾고 우승. 르브론 제임스, 드웨인 웨이드, 크리스 보쉬 등 ‘빅3’가 만들어낸 두 번째 우승. 샌안토니오는 2014년 파이널에서 마이애미를 물리치고 설욕.



1998년 파이널 6차전

시카고 불스 vs. 유타 재즈

마이클 조던의 종료 5.2초 전 점프슛



시카고가 85―86으로 뒤진 상황에서 종료 20초 전 마이클 조던이 칼 말론의 공을 뺏어내 공격권 확보. 조던을 막아선 유타 수비는 브라이언 러셀. 조던이 환상적인 크로스오버 드리블로 러셀을 넘어뜨린 후 던진 슛은 깨끗하게 성공. 종료 5.2초를 남기고 터진 결승 득점. 일순간에 유타 홈 팬들을 정적에 빠뜨린 이른바 ‘The Last Shot’.

유타는 남은 시간 반격에 실패하면서 시카고와 조던은 4승2패로 통산 6번째 우승 달성. 조던이 다음 시즌 은퇴하며 이 슛은 그의 시카고 시절 마지막 슛이 됨(조던은 2001년 워싱턴 위저즈 선수로 복귀해 두 시즌 활약).



1987년 파이널 4차전

LA 레이커스 vs. 보스턴 셀틱스

매직 존슨의 종료 2.0초 전 훅슛



LA 레이커스 매직 존슨과 보스턴 셀틱스 래리 버드의 라이벌 대결이 정점에 달한 시절. LA 레이커스가 2승1패 우세로 맞이한 4차전에서 종료 7초 전까지 105―106로 뒤지던 상황. 마지막 공격에 나선 레이커스는 매직 존슨이 공을 몰고 골 밑 쪽으로 접근하다가 훅슛을 던짐. 팀 동료 카림 압둘자바의 전매특허인 스카이 훅슛을 매직 존슨이 결정적인 순간에 시도한 것.

공은 2.0초를 남기고 림을 통과. 보스턴 버드의 마지막 슛이 실패하며 레이커스가 107대106으로 승리. 레이커스는 이후 1승을 추가하며 4승2패로 파이널 정상에 올라. 매직의 이 훅슛은 ‘베이비 스카이 훅슛’이란 별칭을 얻음.