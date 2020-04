방탄소년단 슈가, 아미 향해 '흥 넘치는 근황' 셀카 "두둠칫"

[스포츠조선닷컴 김수현 기자] 그룹 방탄소년단 슈가의 근황 셀카가 눈길을 끈다.

지난 8일 슈가는 방탄소년단 공식 트위터에 "두둠칫"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 하얀 민소매를 입고 셀카를 찍고 있는 슈가의 모습이 담겼다.

무대를 준비하는 슈가는 화려한 메이크업과 헤어 사이 뽀얀 피부로 청순한 분위기를 과시했다.

한편 7일(현지시간) 미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 정규 4집 'MAP OF THE SOUL : 7'은 '빌보드 200'에서 25위를 기록했다. 뿐만 아니라 2018년 8월 발매한 LOVE YOURSELF 結 'Answer'도 199위에 이름을 올리며 여전히 큰 인기를 얻고 있다.

이로써 방탄소년단은 'MAP OF THE SOUL : 7'으로 지난 3월 7일 자 '빌보드 200' 차트에서 1위로 진입한 이래 6주 연속 상위권을 지키며 '글로벌 스타'의 저력을 과시했다.

shyun@sportschosun.com