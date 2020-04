[윤희영의 News English] '보이지 않는 감염증'의 백신은 희망

코로나19가 좀처럼 수그러들 기미를 보이지 않으면서(show no signs of dying down) 우울한 기분이 든다는(feel depressed) 사람이 늘고 있다. 이른바 'Corona Blue'다. coronavirus와 '침울하다(be gloomy)'는 뜻으로 쓰인 blue의 합성어(combined word)다. 일상생활을 빼앗기고 집에 갇혀(remain trapped at home) 사회적 고립감을 느끼면서(feel social isolation) 전염되는 '보이지 않는 감염증(invisible infectious disease)'이다.



심리학자들은 이런 때일수록 긍정적 측면을 보려 애쓰며(try to see the positive side) 희망을 가져야 마음을 추스르고 차분함을 되찾아(get yourself together and restore your calmness) 어려운 시기를 벗어날 수 있다고(get through the tough time) 말한다. 그래서 불안감을 가라앉혀줄(relieve the anxiety) 희망 관련 문구들을 일부 추려봤다.





"희망을 버려선(give up hope) 안 된다. 복구할 수 없을 정도로 망가지는(be irreparably broken) 경우는 없다. 어제에서 배우고(learn from yesterday) 오늘을 살아가며(live for today) 내일을 꿈꿔라(hope for tomorrow). 밧줄 끝까지 왔더라도(be at the end of your rope) 거기에 또 매듭을 묶고 버텨라(tie a knot and hold on). 아무리 힘들어도 다른 사람 심정을 배려하라(be considerate of others' feelings). 당신 자신을 위해 하는 일은 당신이 사라지면 함께 없어지지만, 남을 위해 하는 일은 당신의 유산으로 남는다(remain as your legacy).



모든 것에는 결함이 있다(be flawed). 갈라진 틈(crack)이 있어 빛이 깃든다. 어둠이 닥쳐야 별의 존재를 안다. 희망은 별과 같다. 번영의 햇살 속에선(in the sunshine of prosperity) 보이지 않다가 역경의 어둠 속에서(in the night of adversity) 나타난다. 밤이 제아무리 길어도(however long the night may be) 동은 트게 돼 있다(the dawn will break). 태양을 향해 얼굴을 들어라(lift your face toward the sun). 그림자가 당신 뒤로 물러설(fall behind you) 것이다. 태양을 응시하라(keep your eyes on the sun). 그림자가 보이지 않게 될 것이다.



사람이 행복해지는 데는 세 가지만 있으면 된다. 사랑할 사람(someone to love), 해야 할 일(something to do), 그리고 희망을 가질 대상(something to hope for)이다. 매일 아침 깨어날(wake up every morning) 때 오늘은 어제보다 나을 것이라고 믿어라. 희망은 꽃이 없이도 꿀을 만들 수 있는(make honey without flowers) 벌이다. 희망은 허락받지 않고 떠나지(leave without being given permission) 않는다. 결코 당신을 버리지(abandon you) 않는다. 버리는 건 당신이다. 일단 짜기 시작해라(begin to weave). 실은 하늘에서 내려주실(give the thread) 것이다."