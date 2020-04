'쇼챔' 임영웅 "감성장인 비결? 호흡과 시선처리"

[OSEN=김수형 기자] 감성장인 임영웅이 자신만의 비결을 전해 눈길을 끌었다.

8일인 오늘 방송된 MBC 에브리원 '쇼 챔피언'에서 이날 4월 둘째 주 Top5가 소개된 가운데, 다양한 무대들이 시작됐다.

먼저 스텔라장이 '빌런 (Villain)'이란 곡으로 무대를 열었다. '빌런’은 원하든 원치 않든 필연적으로 갖게 되는 인간의 양면성과 다양성을 ‘빌런’이라는 키워드를 빌려 위트 있게 풀어낸 곡이다. 도입부부터 등장하는 ‘We all pretend to be the heroes on the good side’라는 가사가 인상적이다.

다음은 감성섹시 퍼포먼스 장인인 홍은기가 '숨'이란 곡으로 무대를 열었다. 타이틀곡 '숨'은 트랩 스타일 힙합 곡으로, 사랑에 빠진 순간 숨이 멎을 듯한 남자의 감정을 표현한 가사와 묵직한 베이스 사운드, 세련된 보컬이 더해져 완성됐다. 홍은기는 빨강색 머리와 과감한 디자인의 의상 등 파격적인 스타일링으로 몽환적인 섹시미를 강조했다.

이때, MC들은 "트토트 찐, 영웅시대"라며 K트로트를 이끌고 있는 임영웅을 소개했다. 임영웅은 신곡 '이제 나만 믿어요'에 대해 소개를 부탁하자 "팝 발라드 장르, 트로트 특유의 진한 감동이 있다"면서 "세대를 관통하는 감동이 있는 곡& quot;이라 소개했다.

온세대가 함께하는 명곡 미리듣기를 부탁했다. 임영웅은 딥한 감성 비결에 대해 "호흡이 중요하고 시선처리도 중요하다"면서 "살짝 허공을 응시하며 여운을 주는 편"이라며 특유의 감성장인 비결을 전했다.

