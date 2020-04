文대통령, 보리스 존슨 英총리 입원에 "안타깝고 쾌유 기원"

10여국 정상과 통화한 文, 이번엔 SNS 메시지

존슨 총리 입원 소식에 안타까움 표해



문재인 대통령은 7일 코로나 감염증 증상 악화로 입원한 보리스 존슨 영국 총리와 관련, 소셜미디어(SNS)에 “매우 놀랍고 안타깝다”며 쾌유를 기원하는 글을 올렸다.





코로나 확진 후 증상이 악화돼 6일(현지 시각) 입원한 보리스 존슨 영국 총리가 지난 3일 자가 격리 중 트위터에 동영상으로 자신의 얼굴을 공개한 모습./AP 연합뉴스



문 대통령은 이날 트위터에 “얼마 전 G20 화상 정상회의에서 뵀는데, 갑작스런 총리님의 입원 소식을 듣고 매우 놀랍고 안타까운 마음”이라며 “총리님의 빠른 쾌유를 기원하며, 영국의 코로나 상황이 조속히 안정돼 가까운 시일 내에 총리님을 만나 뵙길 고대한다”고 했다. 문 대통령은 이 같은 메시지를 영문 번역본으로도 올렸다.



존슨 총리는 지난달 27일(현지 시각) 코로나 확진 사실을 알린 뒤 총리 관저에서 자가격리에 들어갔다. 지난 5일 오후 런던 세인트 토머스 병원에 입원했다. 하지만 이후에도 병세가 악화하면서 하루만에 집중 치료 병상으로 옮겨졌다. 이에 따라 도미닉 라브 외무장관이 총리직을 대행할 것이라고 영국 언론들이 전했다.



아래는 문 대통령의 SNS 메시지 전문.



보리스 존슨 총리님.



얼마 전 G20 화상 정상회의에서 뵈었는데, 갑작스런 총리님의 입원 소식을 듣고 매우 놀랍고 안타까운 마음입니다.



총리님의 빠른 쾌유를 기원하며, 영국의 코로나 상황이 조속히 안정되어 가까운 시일 내에 총리님을 만나 뵙기를 고대합니다.



Mr. Prime Minister(PM@Boris Johnson) , I was struck by the news that you had been admitted to intensive care, even though you had seemed to be in good shape only a couple of weeks earlier at the virtual summit among G2 0 leaders.



I send my best wishes for your speedy recovery. I also hope that the situation with COVID-19 in the United Kingdom improves quickly, and I look forward to meeting you in the near future.