누구 유니폼이 많이 팔렸나, 2019 팀별 베스트 5는?

두산 박건우는 정수빈 제치고 2년 연속 최고

KIA 2위 안치홍은 롯데로 유니폼 바꿔입어

스무살 정은원은 단숨에 한화 유니폼 판매왕



프로야구 선수를 정말 좋아하는 팬이라면 그 선수의 이름이 박힌 유니폼을 사는데 주저할 리 없다. 그래서 유니폼 판매량은 인기의 척도로 통한다. 코로나 바이러스 감염증으로 시즌 개막이 미뤄진 가운데 2019시즌 구단별 유니폼 판매 순위 베스트5를 살펴봤다. 내가 좋아하는 선수의 이름이 있는지 살펴보다 보면 기약 없는 기다림이 덜 지루하지는 않을까.



구단 순서는 작년 순위와 같다. ‘선수/올해 나이/포지션/2018 순위와 비교’로 정리해 보았다. 외야수가 23명으로 가장 많았고, 내야수(16명), 투수(7명), 포수(4명) 순이었다. 나이는 30세와 31세가 각각 7명으로 가장 많았다.





두산 박건우 / 두산 베어스



1위 박건우 / 30 / 외야수 / -

2위 정수빈 / 30 / 외야수 / new

3위 이영하 / 23 / 투수 / new

4위 박세혁 / 30 / 포수 / new

5위 김재환 / 32 / 외야수 / ↓2



‘잠실 아이돌’ 정수빈이 돌아왔지만, 박건우의 아성은 여전

박세혁 가세로 1990년생 3인방 천하. 이영하의 상승세도 눈길





키움 이정후 / 키움 히어로즈



1위 이정후 / 22 / 외야수 / ↑1

2위 박병호 / 34 / 내야수 / ↑1

3위 김하성 / 25 / 내야수 / -

4위 서건창 / 31 / 내야수 / -

5위 임병욱 / 25 / 외야수 / new



‘바람의 손자’ 이정후가 홈런왕 박병호를 제치고 1위 등극

후덜덜한 국가대표 타선. 임병욱은 인기 걸맞은 활약 보일까



SK 최정 / SK 와이번스



1위 최정 / 33 / 내야수 / ↑1

2위 김광현 / 32 / 투수 / ↓1

3위 한동민 / 31 / 외야수 / ↑1

4위 고종욱 / 31 / 외야수 / new

5위 김강민 / 38 / 외야수 / new



베스트5가 모두 30대 선수. 인천에도 ‘아이돌’이 필요해

김광현이 세인트루이스로 가며 올해는 판도 변화 예상



LG 김현수 / 연합뉴스



1위 김현수 / 32 / 외야수 / -

2위 채은성 / 30 / 외야수 / ↑1

3위 정우영 / 21 / 투수 / new

4위 고우석 / 22 / 투수 / new

5위 이천웅 / 32 / 외야수 / new



두산 프랜차이즈 스타에서 LG에서 가장 사랑받는 선수로

영건 투수 정우영·고우석의 인기 쌍끌이. 채은성은 이제 간판스타



NC 양의지 / 연합뉴스



1위 양의지 / 33 / 포수 / new

2위 박민우 / 27 / 내야수 / -

3위 나성범 / 31 / 외야수 / ↓2

4위 김성욱 / 27 / 외야수 / ↓1

5위 박석민 / 35 / 내야수 / new



양의지가 10개 구단 중 유일하게 포수로 1위 차지

작년 거의 못 나온 ‘나스타’ 나성범이 올해는 반격할까



KT 강백호 / KT 위즈



1위 강백호 / 21 / 외야수 / -

2위 황재균 / 33 / 내야수 / -

3위 유한준 / 39 / 외야수 / ↑2

4위 김민혁 / 25 / 외야수 / new

5위 박경수 / 36 / 내야수 / ↓2



KT의 자랑 강백호가 작년에 이어 유니폼 최다 판매

‘캡틴’ 유한준은 전 구단 베스트5 통틀어 최고령



KIA 양현종 / KIA 타이거즈



1위 양현종 / 32 / 투수 / -

2위 안치홍 / 30 / 내야수 / -

3위 박찬호 / 25 / 내야수 / new

4위 김선빈 / 31 / 내야수 / ↓1

5위 이범호 / 39 / 내야수 / -



두 번 우승 안긴 안치홍을 롯데로 보낸 KIA 팬들 슬퍼요

‘코리안 특급’ 박찬호 아닙니다, 도루왕 박찬호입니다



삼성 구자욱 / 삼성 라이온즈



1위 구자욱 / 27 / 외야수 / -

2위 박해민 / 30 / 외야수 / ↑1

3위 강민호 / 35 / 포수 / ↓1

4위 김상수 / 30 / 내야수 / new

5위 원태인 / 20 / 투수 / new



최고 스타와 연봉 놓고 줄다리기, 삼성 팬들은 분노

스무 살 선발 투수 원태인은 최연소 베스트5





한화 정은원 / 한화 이글스



1위 정은원 / 20 / 내야수 / new

2위 김태균 / 38 / 내야수 / ↓1

3위 호잉 / 31 / 외야수 / -

4위 이성열 / 36 / 외야수 / new

5위 최재훈 / 31 / 포수 / new



‘대전 아이돌’의 위엄. 정은원, 김태균 누르고 단숨에 1위

‘호잉 이글스’의 호잉은 베스트5에 든 유일한 외국인 선수





롯데 손아섭 / 손아섭 인스타그램



1위 손아섭 / 32 / 외야수 / -

2위 이대호 / 38 / 내야수 / -

3위 민병헌 / 33 / 외야수 / -

4위 전준우 / 34 / 외야수 / ↑1

5위 김원중 / 27 / 투수 / new



부산에선 ‘아스비’가 최고. 1~3위는 2년 연속 동일

30대 베테랑 틈을 비집고 들어온 미남 투수 김원중