[인사] 과학기술정보통신부 외

입력 2020.04.07 03:00
▲과학기술정보통신부◇국장급 전보▷정보통신산업정책관 오상진
▲국방부〈승진〉◇부이사관▷군무원정책과장 김공현▷정책홍보담당관 박남희◇서기관▷기획관리관실 이종호▷정보화 기획관실 이록희▷정책〃 이승배▷국제정책관실 한승희▷인사기획관실 구형모▷군수관리관실 안유진▷국방운영개혁추진관실 조하민◇기술서기관▷감사관실 윤길준▷대북정책관실 심천수
▲문화체육관광부◇전보▷저작권산업과장 명수현▷문화통상협력과장 최영진
▲보건복지부◇과장급▷운영지원과장 이재란〈기획조정실〉▷혁신행정담당관 이선영〈보건의료정책실〉▷질병정책과장 송준헌〈건강보험정책국〉▷보험약제과장 양윤석▷의료보장관리과장 공인식〈보건산업정책국〉▷해외의료총괄과장 남점순〈사회복지정책실〉▷사회서비스자원과장 김우기▷차세대사회보장정보시스템구축추진단장 김기남〈장애인정책국〉▷장애인서비스과장 김일열〈인구정책실〉▷아동학대대응과장 조신행▷요양보험제도과장 임혜성
▲경제인문사회연구회〈보직〉◇실·본부장▷기획조정실장 윤두섭▷연구기획본부장 조병덕▷대외협력〃 한윤수▷경영지원실장 연대흠▷평가연수〃 김병철▷성과정보〃 이수한▷행정혁신〃 한영민▷감사〃 권청재◇부장▷전략기획부장 황지은▷비전실행〃 조희제▷연구기획〃 이진형▷협동연구〃 황용희▷국제협력〃 노용식▷플랫폼지원〃 육현민▷경영지원〃 이지성▷예산〃 유영민▷평가관리〃 최재녕▷교육연수〃 조원옥▷정보화〃 조장호▷인사혁신〃 최상훈▷총무재무〃 이길영▷검사역 이병준 정호연〈승진〉◇전문위원▷예산부 왕지훈▷국무조정실 파견 이재규
▲한국원자력통제기술원〈핵비확산본부〉▷본부장 유호식 ▷안전조치실장 안승호▷수출입통제〃김민수▷비확산기술지원센터장 이영욱〈핵안보본부〉▷본부장 이나영 ▷물리적방호실장 장성순▷사이버보안〃권국희▷교육훈련센터장 신동훈〈경영기획부〉▷부장 안길훈▷기획예산실장 고문성▷경영지원〃장재원
▲전자신문◇부국장 승진〈편집국〉▷전국부 정동수▷편집부 김태권〈광고마케팅국〉▷마케팅1팀 남병길▷〃2〃 이성제◇부장 승진〈편집국〉▷ICT융합부 김인순▷사진부 김동욱
▲한국경제TV◇국장급 승진▷보도본부 제작총괄국장 겸 방송제작부장 한순상◇부국장급 승진〈보도본부〉▷증권부장 최진욱▷산업부장 박병연〈뉴미디어본부〉▷와우넷부장 장인석◇부장급 승진〈보도본부〉▷부동산부장 권영훈〈뉴미디어본부〉▷디지털사업부장 유종민〈경영기획실〉▷편성부장 김창원◇전보〈마케팅본부〉▷총괄부국장 겸 AD마케팅부장 이봉익〈보도본부〉▷정경부장 김택균▷대외협력지원팀장 박정윤▷성장기업부 IT벤처〃 김정필▷디지털전략부 콘텐츠사업〃 박준식▷방송제작부 방송〃 이계우〈마케팅본부〉▷AD마케팅부 1팀장 이정근▷〃2〃 엄동범◇전출·전입▷㈜와우에스앤에프 대표이사 이승용▷뉴미디어본부 와우파센터장 김경식
▲국방부〈승진〉◇부이사관▷군무원정책과장 김공현▷정책홍보담당관 박남희◇서기관▷기획관리관실 이종호▷정보화 기획관실 이록희▷정책〃 이승배▷국제정책관실 한승희▷인사기획관실 구형모▷군수관리관실 안유진▷국방운영개혁추진관실 조하민◇기술서기관▷감사관실 윤길준▷대북정책관실 심천수
▲문화체육관광부◇전보▷저작권산업과장 명수현▷문화통상협력과장 최영진
▲보건복지부◇과장급▷운영지원과장 이재란〈기획조정실〉▷혁신행정담당관 이선영〈보건의료정책실〉▷질병정책과장 송준헌〈건강보험정책국〉▷보험약제과장 양윤석▷의료보장관리과장 공인식〈보건산업정책국〉▷해외의료총괄과장 남점순〈사회복지정책실〉▷사회서비스자원과장 김우기▷차세대사회보장정보시스템구축추진단장 김기남〈장애인정책국〉▷장애인서비스과장 김일열〈인구정책실〉▷아동학대대응과장 조신행▷요양보험제도과장 임혜성
▲경제인문사회연구회〈보직〉◇실·본부장▷기획조정실장 윤두섭▷연구기획본부장 조병덕▷대외협력〃 한윤수▷경영지원실장 연대흠▷평가연수〃 김병철▷성과정보〃 이수한▷행정혁신〃 한영민▷감사〃 권청재◇부장▷전략기획부장 황지은▷비전실행〃 조희제▷연구기획〃 이진형▷협동연구〃 황용희▷국제협력〃 노용식▷플랫폼지원〃 육현민▷경영지원〃 이지성▷예산〃 유영민▷평가관리〃 최재녕▷교육연수〃 조원옥▷정보화〃 조장호▷인사혁신〃 최상훈▷총무재무〃 이길영▷검사역 이병준 정호연〈승진〉◇전문위원▷예산부 왕지훈▷국무조정실 파견 이재규
▲한국원자력통제기술원〈핵비확산본부〉▷본부장 유호식 ▷안전조치실장 안승호▷수출입통제〃김민수▷비확산기술지원센터장 이영욱〈핵안보본부〉▷본부장 이나영 ▷물리적방호실장 장성순▷사이버보안〃권국희▷교육훈련센터장 신동훈〈경영기획부〉▷부장 안길훈▷기획예산실장 고문성▷경영지원〃장재원
▲전자신문◇부국장 승진〈편집국〉▷전국부 정동수▷편집부 김태권〈광고마케팅국〉▷마케팅1팀 남병길▷〃2〃 이성제◇부장 승진〈편집국〉▷ICT융합부 김인순▷사진부 김동욱
▲한국경제TV◇국장급 승진▷보도본부 제작총괄국장 겸 방송제작부장 한순상◇부국장급 승진〈보도본부〉▷증권부장 최진욱▷산업부장 박병연〈뉴미디어본부〉▷와우넷부장 장인석◇부장급 승진〈보도본부〉▷부동산부장 권영훈〈뉴미디어본부〉▷디지털사업부장 유종민〈경영기획실〉▷편성부장 김창원◇전보〈마케팅본부〉▷총괄부국장 겸 AD마케팅부장 이봉익〈보도본부〉▷정경부장 김택균▷대외협력지원팀장 박정윤▷성장기업부 IT벤처〃 김정필▷디지털전략부 콘텐츠사업〃 박준식▷방송제작부 방송〃 이계우〈마케팅본부〉▷AD마케팅부 1팀장 이정근▷〃2〃 엄동범◇전출·전입▷㈜와우에스앤에프 대표이사 이승용▷뉴미디어본부 와우파센터장 김경식