"관중은 없지만 실황공연입니다"

대구문화재단, 스트리밍 공연서비스

6~17일 공휴일 제외한 낮 12시30분



대구문화재단(대표이사 박영석)이 코로나 최전선에서 활약하고 있는 의료진과 모든 관계자들을 위한 무관중 생방송을 선사한다. 이는 대구문화재단이 침체된 사회에 활력을 불어넣기 위해 기획하고 있는 ‘2020 대구:봄’ 캠페인 시리즈 중 하나다.



대구문화재단이 실시하는 '대구 on Live' 공연의 포스터. /대구문화재단





대구문화재단은 무관중 스트리밍 서비스를 통한 라이브 공연 ‘대구 on Live’를 6일부터 17일까지 진행한다고 6일 밝혔다. 공연시간은 주말을 제외한 평일 낮 12시30분부터 오후 1시까지 30분간이다.



이번 기획은 코로나 확산 여파로 대구시민주간과 새로운 대구시민의 날 기념식, 대구컬러풀페스티벌 등 여러 공연 및 행사들이 줄줄이 취소됨에 따라 지역예술가들과 관련 종사자들이 어려움을 겪고 있는데 따른 것이다.



대구문화재단은 “이를 통해 코로나의 최전선에서 활약하고 있는 의료진 및 모든 관계자들에 대한 응원과 감사의 메시지를 담은 예술화답 공연으로 마련했다”며 “동시에 지역예술가들에게는 공연기회과 경제적 지원을 할 수 있을 것”이라고 밝혔다.



주말을 제외한 평일 12시30분 유튜브 등 SNS채널을 통해 방송될 예정인 ‘대구 on Live’는 대구문화예술회관 비슬홀에서 직접 이뤄진다. 첫날 아르스노바의 공연을 시작으로 원 스트링스 앙상블, 프리소울, TG브레이커스 비보이, 벨레스텔레, 국악밴드 나릿, 인칸토, 퓨전국악 이어랑, 극단 에테르의 꿈 등이 공연을 이어간다.



공연일정과 시청방법은 대구문화재단 공식 페이스북 및 대구문화예술회관 공식 페이스북에서 확인이 가능하다.



빅영석 대구문화재단 대표이사는 “코로나로 인해 침체된 사회 분위기 중에 ‘대구 on Live’ 공연이 지역 문화예술계에 활력을 불어넣고 코로나 극복을 위해 힘쓰시는 의료진과 관계자들에 대한 응원의 메시지를 공유하는 하나의 방법이 되기를 희망한다”고 말했다.