갓세븐, 20일 컴백 확정...타이틀곡은 'NOT BY THE MOON' [공식]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] GOT7(갓세븐)이 4월 20일 새 앨범 'DYE'(다이)와 타이틀곡 'NOT BY THE MOON'(낫 바이 더 문)을 발표한다.

JYP엔터테인먼트는 6일 0시 공식 SNS 채널에 GOT7 새 음반의 시네마 트레일러를 깜짝 공개하고 컴백 소식을 전했다. JB, 마크, 잭슨, 진영, 영재, 뱀뱀, 유겸 일곱 멤버는 이번 영상에서 고전 소설을 뚫고 나온 듯한 비주얼로 로맨틱한 분위기를 자아냈다.

시네마 트레일러는 나지막이 사랑을 맹세하는 내레이션과 모노톤의 애니메이션으로 시작된다. GOT7은 마차를 타고 어딘가를 향해 달려가는 모습으로 환상적인 분위기를 풍긴다. 특히 애니메이션 속 인물에서 실존 인물로 변하는 화면 구성이 시선을 사로잡는다.

고전 영화의 주인공을 떠올리게 하는 근사한 의상을 입고 달리는 마차 안에서 편지를 쓰는 모습은 아련미를 극대화한다. 또 신성한 의식을 치르듯이 각자의 메시지를 하나로 모았고, 이는 'NOT BY THE MOON'이라는 책으로 탄생한다.

호기심을 자극하는 시네마 트레일러와 함께 영문 내레이션의 글귀를 담은 시네마 스크립트 10장도 공개됐다. 신곡 'NOT BY THE MOON'과 의미를 같이 하는 "내가 당신의 새라면 좋겠군요"(I wish I was your bird), "달에 맹세하지 말아 주세요"(Don't swear by the moon) 등 감수성을 돋우는 메시지들이 노래에 어떻게 녹아들지 궁금증을 유발한다.

한편, GOT7이 컴백에 박차를 가하자 전 세계 팬들이 열렬한 호응을 보냈다. 지난 2일 오후 기준 트위터에서 '#GOT7_COMEBACK' 해시태그가 월드와이드 트렌드 1위에 오르며 글로벌 대세돌의 인기를 다시 한번 입증했다.

GOT7의 새 앨범 'DYE'와 타이틀곡 'NOT BY THE MOON'은 20일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com