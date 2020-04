에릭남, 美 빌보드 소셜50 차트 첫 진입 성공..글로벌 아티스트 도약

[OSEN=심언경 기자] 가수 에릭남이 해외에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.

미국 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 에릭남은 소셜50 차트에 50위로 진입했다.

빌보드 소셜50 차트는 스트리밍은 물론 아티스트의 SNS 친구 및 팔로워 수와 페이지 방문자수 등 소셜 데이터 정보를 혼합해 산정된 순위를 기반으로 한다. 에릭남의 소셜50 차트 첫 진입은 그의 글로벌한 성장세를 증명한다.

에릭남은 지난해 11월 첫 영어앨범 'Before We Begin'을 발표한 후, 올해 1월 타이베이를 시작으로 역대 최대 규모의 월드투어 'ERIC NAM BEFORE WE BEGIN WORLD TOUR 2020'를 개최하며 글로벌 도약에 나섰다.

또한 에릭남은 K팝을 주제로 한 팟캐스트 '대박쇼'의 진행자로서 전 세계 음악 팬들과 만나고 있다. 특유의 센스 넘치는 입담을 바탕으로 론칭과 함께 한국, 싱가포르, 말레이시아, 체코 애플 팟캐스트 전체 차트에서 1위, 음악 부문 차트에서는 18개 국가에서 1위를 차지한 바 있다.

이와 더불어 에릭 남은 그간 팀발랜드, 갈란트, 마크 이 배시, 스티브 제임스 등 해외 프로듀서 및 아티스트와의 꾸준한 컬래버레이션 활동을 통해 한층 성장한 음악적 역량을 입증하며 '글로벌 아티스트'로 우뚝 섰다. 이는 에릭남이 소셜50 차트에 진입할 수 있었던 이유로 손꼽힌다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] 스톤뮤직엔터테인먼트