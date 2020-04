갓세븐 "내가 당신의 새라면 좋겠군요"...새 앨범 'DYE'

갓세븐 시네마 트레일러

그룹 '갓세븐(GOT7)'이 5개월 만에 컴백한다.



6일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 갓세븐은 20일 새 앨범 '다이(DYE)'를 발매한다. 타이틀곡 '낫 바이 더 문(NOT BY THE MOON)'으로 활동한다.



JYP는 이날 0시 소셜 미디어 채널에 갓세븐 새 음반의 시네마 트레일러를 공개했다. JYP는 "JB, 마크, 잭슨, 진영, 영재, 뱀뱀, 유겸 일곱 멤버는 이번 영상에서 고전 소설을 뚫고 나온 듯한 비주얼로 로맨틱한 분위기를 자아냈다"고 소개했다.



'낫 바이 더 문'은 "내가 당신의 새라면 좋겠군요"(I wish I was your bird), "달에 맹세하지 말아 주세요"(Don't swear by the moon) 등 감성적인 메시지를 녹여냈다. 지난해 두 장의 앨범으로 대세 그룹으로 떠오른 갓세븐은 컴백을 앞두고 기대감 을 높이고 있다. 지난 2일 오후 기준 트위터에서 '#GOT7_COMEBACK' 해시태그가 월드와이드 트렌드 1위에 올랐다.



한편 갓세븐의 월드투어는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19)로 차질을 빚고 있다. 지난 2월 방콕 라자망갈라 국립 경기장에서 열 예정이던 태국 콘서트를 5월로 옮겼는데, 최근 재연기했다. 날짜는 추후에 공지한다.