최강창민, 첫 미니 앨범 ‘Chocolate’ 오늘(6일) 공개...'솔로 완결판'의 데뷔 [공식]

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 동방신기 최강창민(에스엠엔터테인먼트 소속)이 오늘(6일) 첫 번째 미니앨범을 발매하고 '솔로 완결판' 면모를 입증한다.

최강창민의 첫 솔로 앨범 'Chocolate'(초콜릿)은 4월 6일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원 공개되며, 타이틀 곡 'Chocolate' 뮤직비디오도 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널을 통해 동시에 오픈돼 높은 관심이 기대된다.

특히, 타이틀 곡 'Chocolate'은 최강창민의 능수능란하면서도 섹시한 보컬이 돋보이는 곡으로, 함께 공개되는 뮤직비디오 역시 최강창민의 치명적인 매력을 박진감 있게 담아내 시선을 사로잡을 전망이다.

더불어 이번 앨범은 최강창민이 데뷔 후 처음 발표하는 솔로 앨범인 만큼, 팝 댄스 장르의 타이틀 곡 'Chocolate'부터 그루비한 매력의 'High Heels'(하이힐), 트렌디한 감성의 'Lie'(라이), 감각적인 전개가 돋보이는 'Piano'(피아노), 힙스터 R&B 장르의 'Me, Myself & I'(미, 마이셀프 & 아이), 포크 록 장르의 'No Tomorrow'(노 투모로우)까지 다양한 보컬 매력이 담긴 총 6곡을 만날 수 있다.

또한 최강창민은 금일 오후 7시부터 네이버 V LIVE SMTOWN 채널을 통해 첫 솔로 앨범 발매 기념 생방송 '최강창민과 Chocolate 공장'을 진행, 새 앨범에 대한 다양한 이야기로 글로벌 팬들과 소통할 예정이다.

한편, 최강창민의 솔로 데뷔 앨범 'Chocolate'은 오늘 음반으로도 발매된다.

