[강헌의 히스토리 인 팝스][5] 선거 캠페인송의 최대 반전 'Born in the USA'

스물한 번째 총선에 본격 돌입했지만 여느 때와 달리 거리는 조용하다. 선거 전략에서 후보자의 이미지와 메시지를 압축하여 반복적으로 전달하는 선거 캠페인송이야말로 가장 효율적인 도구임은 의심할 여지가 없지만, 지난 메르스 파동 때도 그러했듯이 이웃들이 죽어 나가는 공포 속에서 풍악을 울려대는 바보는 없을 것이다.



선거 유세에 노래를 동원한 역사는 생각보다 유구하다. 1924년 미국 민주당 대선 후보 캘빈 쿨리지 캠프는 역사상 가장 과묵하고 또 가장 다정다감했던 대통령으로 남게 되는 이 후보 이름을 절묘하게 이용한 'Keep Cool, Keep Coolidge'라는 캠페인송을 유세 때마다 동원하여 승리를 거뒀다. 1952년 아이젠하워 공화당 후보, 1960년 존 케네디 민주당 후보를 거쳐 최근 버락 오바마 캠프까지 캠페인송은 엄청난 화제와 반향을 일으켰다.



역사상 가장 파괴력이 컸으며 또한 동시에 가장 아이러니한 파장을 낳은 캠페인송은 뭐니 뭐니 해도 1984년 미국 대선에서 재선을 노리던 공화당 대통령 로널드 레이건의 'Born in the USA'일 것이다. 미국 노동자 계급의 영웅 소리를 들었던 로커 브루스 스프링스틴의 노래다. 당시 미국 블루칼라 계층이 최고의 대통령감으로 지목하기도 했던, 진보의 최전선에 있었던 인물이다.



'Born in the USA'는 베트남전에서 동생을 잃고 간신히 살아 돌아왔지만, 레이거노믹스의 신자유주의 아래 직장도 얻지 못하고 노숙자로 전락해 가는 최강대국 중년의 씁쓸한 고해다. "그래, 난 미국에서 태어났어"란 절규는 철저한 반어법인 셈이다. 금융 자본과 군사력에 기반한 미국 제일주의를 표방한 레이건 캠프는 이 노래에서 자신들이 원하는 것만 보고자 했고, 자신만만하게 힘으로 밀어붙였다. 첫 여성 부통령 후보 제럴딘 페라로를 러닝메이트로 한 민주당 월터 먼데일 후보는 역사상 최악의 참패를 기록했다.



음악 평론가

Copyright ⓒ 조선일보 & Chosun.com