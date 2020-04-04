[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2020.04.04 03:00
▲국무조정실·국무총리비서실◇국장급▷포항지진진상규명및피해구제지원단장 권용식▷4·16세월호참사피해자지원및희생자추모사업지원단장 이성춘▷정무기획비서관 김중한▷정무협력비서관 정기열◇과장·팀장급▷포항지진진상규명및피해구제지원단진상조사지원팀장 이해정▷시민사회협력행정관 이신혜
▲교육부◇일반직 고위공무원〈전보〉▷경상북도 부교육감 송기동〈승진〉▷국가교육회의(파견) 이해숙◇3급〈전보〉▷산학협력일자리정책과장 천범산
▲행정안전부◇실장급〈승진〉▷경상남도 행정부지사 하병필〈전보〉▷자치분권위원회 자치분권기획단장 박성호◇국장급〈승진〉▷국가균형발전위원회 지역혁신국장 여중협▷행정중심복합도시건설청 기획조정관 이창규〈전보〉▷대변인 최병관◇과장급〈전보〉▷법무담당관 박성민▷재정협력과장 이현정▷공기업정책과장 박정주
▲공정거래위원회◇과장급〈승진〉▷부산지방공정거래사무소장 피계림▷대구〃 왕기성〈전보〉▷내부거래감시과장 김근성▷부당지원감시과장 이상협▷특수거래과장 류용래▷지식산업감시과장 김성근▷국제카르텔〃 한용호▷제조하도급개선〃 장혜림▷서울지방공정거래사무소 건설하도급〃 서창현
▲스포츠한국▷부사장 이종석
▲교육부◇일반직 고위공무원〈전보〉▷경상북도 부교육감 송기동〈승진〉▷국가교육회의(파견) 이해숙◇3급〈전보〉▷산학협력일자리정책과장 천범산
▲행정안전부◇실장급〈승진〉▷경상남도 행정부지사 하병필〈전보〉▷자치분권위원회 자치분권기획단장 박성호◇국장급〈승진〉▷국가균형발전위원회 지역혁신국장 여중협▷행정중심복합도시건설청 기획조정관 이창규〈전보〉▷대변인 최병관◇과장급〈전보〉▷법무담당관 박성민▷재정협력과장 이현정▷공기업정책과장 박정주
▲공정거래위원회◇과장급〈승진〉▷부산지방공정거래사무소장 피계림▷대구〃 왕기성〈전보〉▷내부거래감시과장 김근성▷부당지원감시과장 이상협▷특수거래과장 류용래▷지식산업감시과장 김성근▷국제카르텔〃 한용호▷제조하도급개선〃 장혜림▷서울지방공정거래사무소 건설하도급〃 서창현
▲스포츠한국▷부사장 이종석