[이미도의 무비 識道樂] [165] I want to take out a book

반체제 인사였기에 옛 소련에서 추방된 이후 미국에서 노벨문학상을 받은 작가가 있습니다. 유대계 미국 시인 조셉 브로드스키입니다. 그가 이렇게 썼습니다. '분서(焚書)보다 나쁜 범죄들이 있다. 그중 하나는 책을 안 읽는 것이다(There are worse crimes than burning books. One of them is not reading books).'



이 명구가 '더 리더: 책 읽어주는 남자(The Reader·사진)'의 주제입니다. 무대는 1958년 서독. 36세 전차 검표원 한나가 희소식을 받아 듭니다. 사무직으로 일하라는 승진 발령입니다. 한나는 이 사실을 자기 연인에게조차 알리지 않고 도망칩니다. 그녀는 문맹입니다.



바뀐 무대는 1966년 법원. 법대생 마이클이 재판을 방청합니다. 사건 내용은 아우슈비츠 여성 감시원이 유대인 다수를 죽인 1944년 살인입니다. 폭격받아 불타는 교회 안 유대인을 구하지 않고 죽게 놔둔 감시원 이름은 한나 슈미츠. 마이클이 경악합니다. 자기를 버리고 떠난 8년 전 연인이 눈앞에 있는 피고이므로. 마이클은 한나의 진술을 듣던 중 알게 됩니다. 그녀가 문맹이라는 사실을.



독일 태생 유대계 미국인 정치사상가 해나 아렌트가 책 '전체주의의 기원'(1951)에 쓴 글을 소개합니다. '전체주의의 이상적인 지배 대상은 사실과 허구의 차이, 진실과 거짓의 차이를 분별하지 못하는 이들이다.' 진실과 거짓은 곧 선과 악이지요. 사유 능력이 떨어진 한나는 사건 당시 선악을 분별하지 못했던 겁니다. 내용을 전혀 모르고 한나가 서명한 나치 독일 친위대 문서는 그녀를 무기징역형에 가둡니다.



변호사가 된 마이클이 책을 녹음해 한나에게 보냅니다. 그에게 책을 읽어달라고 조르며 한없이 좋아한 옛날처럼 한나는 테이프를 들으며 다시 행 복해합니다. 도서관에도 갑니다. "책을 빌리고 싶어요(I want to take out a book)." 그녀가 난생처음 해본 말입니다. 그런데 아뿔싸, 재회를 꿈꿔온 60대 모범수 한나가 마음을 굳게 잠급니다. 화근은 면회 온 마이클이 던진 질문. 뭔지는 가려둡니다. 한나가 책이 수북한 책상에 올라섭니다. 출소 며칠 전입니다. 청소년 관람불가.



외화 번역가

